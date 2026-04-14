PAN propone tipificar desaparición forzada como crimen de lesa humanidad

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados propuso reformar la Constitución y diversas leyes para considerar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad cuando se cometa como parte de un ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil.

En tribuna, a nombre de su grupo parlamentario, la diputada Noemí Luna afirmó que la desaparición forzada es un delito que ha provocado una crisis en el país, durante las administraciones federales de Morena, y han disminuido los recursos destinados a atender dicho fenómeno.

"En los sexenios de Morena han desaparecido más de 72 mil mexicanas y mexicanos. Estamos frente a una crisis humanitaria... han fallado en lo más básico: proteger la vida. En los últimos años se dejaron de ejercer más de mil millones de pesos destinados a la búsqueda de personas", dijo.

La iniciativa plantea crear un artículo 34 Bis en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer de 80 a 140 años de cárcel a quien prive de la vida a la persona desaparecida.

"Si la Persona Desaparecida además es privada de la vida por los autores o partícipes de los delitos previstos en el presente Capítulo, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa", plantea el proyecto.

También propone, en un artículo 138 Bis, brindar seguridad personal, acompañamiento y reacción inmediata ante amenazas y agresiones, a los defensores de derechos humanos y grupos de búsqueda.

Así como crear un Fondo de Apoyo a Colectivos de Personas Buscadoras, para apoyar económicamente a las acciones de búsqueda que realicen las organizaciones de familiares.

Al respecto, la diputada Noemí Luna afirmó que falta respaldo institucional a las víctimas y los organismos han renunciado a su función. "Las madres siguen buscando, sin protección, sin recursos, sin Estado", dijo.

En el Código Penal Federal plantea establecer que los delitos calificados como crímenes de lesa humanidad serán imprescriptibles y estarán sujetos a jurisdicción universal en los términos de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y no puede alegarse el carácter de reservado cuando la carpeta de investigación incluya hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La iniciativa propone reformar también la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.