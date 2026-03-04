PAN rechaza reforma electoral de Sheinbaum por omisión al crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, acusó que la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no combate la intromisión del crimen organizado en las elecciones, por lo que su bancada votará en contra.

¿Qué declaró Elías Lixa sobre la reforma electoral?

"Dijimos que si el tema central de la reforma no era el combate al crimen organizado y generar más y mejores derechos para la ciudadanía, no participaremos de dicha reforma electoral (...) no tendrá un solo voto del Partido Acción Nacional. ¿Por qué excluyeron combatir al crimen organizado? ¿Qué intereses ocultan?", señaló en conferencia de prensa.

El panista afirmó que la reforma electoral del Ejecutivo "está destinada a un fracaso total", porque busca perpetuar al régimen en el poder.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto y críticas a la iniciativa de reforma electoral

"Se trata del ensanchamiento de un régimen, que ávido de encontrar nuevas estrategias para permanecer en el poder, aún cuando la gente quiera sacarlos, manda esta iniciativa sin ningún tipo de diálogo", comentó.

Dijo que la iniciativa no contempla mecanismos puntuales para evitar que el crimen organizado participe en las elecciones, ni sanciones para los partidos que lo permitan, como la pérdida del registro.

"El problema es que no ponen mecanismos para combatirlo, pero sobre todo, ¿quién va a ser el responsable? Y ¿cuál va a ser la consecuencia? Es que hay que decir de manera clara: cuando existan vínculos del crimen organizado, se tiene que investigar y sancionar a los líderes partidistas que hayan promovido esas candidaturas o que hayan permitido el ingreso de ese dinero sucio, y cuál es la consecuencia de sanciones penales para esos dirigentes, y nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen, incluso, la pérdida del registro de partidos políticos que acepten financiamiento sucio", dijo.