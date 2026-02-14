logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN se solidariza con Rojo de la Vega tras agresión

La alcaldesa y sus funcionarios en Cuauhtémoc fueron atacados durante un operativo de vía pública

Por El Universal

Febrero 14, 2026 01:05 p.m.
A
Alessandra Rojo de la Vega / Foto: Archivo

Alessandra Rojo de la Vega / Foto: Archivo

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, expresó su solidaridad con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y funcionarios de su gobierno en Cuauhtémoc, ya que, dijo, fueron atacados durante un operativo de vía pública ayer viernes, para retirar comercio informal, sin permisos y quejas vecinales en San Cosme.
"Exigimos se realice una investigación seria e imparcial para dar con los responsables. Es inadmisible que con violencia se intente detener la aplicación de la ley".
La panista lamentó que grupos busquen normalizar la violencia como un mecanismo para alterar el orden que se busca establecer en la Cuauhtémoc.
La diputada local del PAN, Frida Guillén Ortiz, dijo que, lo sucedido ayer por la noche, se trata de otro atentado en contra de la alcaldesa y su equipo.
"Todo por atender las solicitudes de los vecinos de San Rafael. ¡Basta de anteponer los intereses políticos y económicos por encima de los vecinos!".
La panista solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detener a los responsables y asegurarse que esto no vuelva a suceder.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN se solidariza con Rojo de la Vega tras agresión
PAN se solidariza con Rojo de la Vega tras agresión

PAN se solidariza con Rojo de la Vega tras agresión

SLP

El Universal

La alcaldesa y sus funcionarios en Cuauhtémoc fueron atacados durante un operativo de vía pública

Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad
Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad

Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad

SLP

El Universal

Arriaga arremete contra la SEP y la acusa de tener dos rostros
Arriaga arremete contra la SEP y la acusa de tener dos rostros

Arriaga arremete contra la SEP y la acusa de tener "dos rostros"

SLP

El Universal

La Secretaría negó el desalojo denunciado y anunció un cambio en la dirección a partir de febrero.

Morenista instala corazón de condones en el Senado
Morenista instala corazón de condones en el Senado

Morenista instala corazón de condones en el Senado

SLP

El Universal

El objetivo es llamar a la conciencia y autocuidado de los jóvenes