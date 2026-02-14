Sólo daños materiales en "carambola" sobre Salvador Nava

Una carambola en carriles centrales de Salvador Nava, justo en la parte descendiente del puente de Rutilo Torres hacia el Distribuidor Benito Juárez, dejó saldo de cuantiosos daños.

En los hechos participaron un Mazda, un Volkswagen y una camioneta Chevrolet; el reporte fue cerca de las 12:00 horas de este sábado.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a las personas que viajaban en el Volkswagen, no requirieron traslados.

Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento de los hechos, para el deslinde de responsabilidades.

