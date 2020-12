PAN tendrá 7 candidatas a gobernadoras

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, reiteró que su instituto político postulará a siete mujeres a candidatas a gubernaturas para las próximas elecciones en 15 estados y aplaudió el revés que le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral (INE) con su acuerdo de paridad.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés opinó que el INE asumió atribuciones que no le correspondían y cambió las reglas en una contienda que ya había iniciado, a pesar de que la Constitución Política lo prohíbe 90 días antes del arranque electoral.

Por ello, el líder panista dijo que el Tribunal Electoral actuó a favor de la legalidad y velo porque se respetarán las competencias de cada órgano.

Agregó que su instituto político puede o no estar de acuerdo con las resoluciones, pero siempre las respetará para fortalecer a las instituciones y a quienes las integran.

"Acción Nacional ha hecho su compromiso público de que tendremos, al menos, siete candidatas a gobernador, siete damas encabezando las contiendas a las próximas gubernaturas. Segundo, también consideramos que el INE asumió atribuciones que no le correspondían y que además estaban cambiando reglas en una contienda ya en el periodo electoral, cuando la Constitución prohíbe hacerlo 90 días antes del inicio del periodo electoral y por ello es que en este tema consideramos que el Tribunal Electoral actuó a favor de la legalidad y velo por respetar las competencias de cada órgano.

"Entonces AN, puede o no coincidir con las resoluciones, pero siempre apostará por fortalecer a las instituciones y a quienes las integran y por alegar en el sentido que nosotros consideremos adecuados en cada uno de los temas correspondientes", describió.

México Libre

En este sentido, Marko Cortés anunció que ha seguido teniendo reuniones con la presidenta de la organización México Libre, Margarita Zavala, y las pláticas van avanzando muy bien y dijo que es la ciudadanía quienes les han pedido que se unan con el ánimo de cuidar a México.

Dijo que el diálogo con Margarita Zavala ha sido de respecto y constructivo y "va por buen camino" y va a dar buenos resultados el próximo 6 de junio, día de la contienda electoral.

Alianza opositora

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, explicó que el próximo lunes 21 de diciembre, la Comisión Permanente del PAN estará aprobando el convenio de coalición parcial con el PRI y el PRD para la renovación de la Cámara de Diputados y dijo que se han revisado distrito por distrito.

Además, dijo que ese día se estarán definiendo los detalles del convenio de coalición como el suscribir un documento de agenda pública que tendrán que cumplir los abanderados de esta coalición, pero adelantó que no habrá candidatos impresentables.