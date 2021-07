PAN y PRI piden informe detallado sobre destino de vacunas contra Covid

Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados exigieron al gobierno Federal, y en específico a la Secretaría de Salud, que rindan un informe detallado del destino de las vacunas contra el Covid-19 que se han recibido en el país y que se mantienen en stock.

A través de un punto de acuerdo inscrito en la Comisión Permanente, el diputado panista Éctor Ramírez Barba pidió que el gobierno Federal remita un informe al Congreso de la Unión sobre la 19.8 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 que se mantienen guardadas.

En su documento, el diputado panista pidió que se le den a conocer las condiciones de almacenamiento (temperatura y cadena de frío); así como el plan para garantizar la eficacia y seguridad de las vacunas almacenadas y el plan para su inmediata distribución a las regiones del país y poblaciones sin inmunizar.

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a dejar de centralizar la estrategia de vacunación contra el Covid-19 y sumar esfuerzos con otros actores del Sistema Nacional de Salud, en particular a coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para que éstas últimas coadyuven con la responsabilidad directa de llevar y aplicar las vacunas a las comunidades más remotas y marginadas de nuestro país", define el segundo resolutivo.

Además, define que la Comisión Permanente exhorte al titular de Salud para que publique en formato de datos abiertos todas las bases de datos del proceso de vacunación contra el Covid-19 y las de vigilancia epidemiológica.

PRI

En tanto, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que por tratarse de un tema de interés nacional, es imperativo que las autoridades federales de salud informen al Congreso de la Unión, con transparencia y precisión, el destino de las vacunas contra el Covid-19 que se han recibido en el país, así como los mecanismos de distribución que aseguran su uso correcto.

Ante ello, la diputada federal Laura Barrera Fortoul, presentó un Punto de Acuerdo a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, avalado por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, con el objetivo de solicitar a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y al Consejo Nacional de Vacunación, informen puntualmente el destino de las vacunas que ha recibido el país y los criterios de distribución de las mismas.

"Buscamos que los ciudadanos tengan la certeza en el acceso y distribución de las vacunas, que cuenten con información cierta y precisa sobre el avance de las actividades de inmunización durante la pandemia de Covid-19", planteó.

La también presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señaló que con base en datos de la Secretaría de Salud, al 18 de julio de 2021, el país recibió poco más de 73.6 millones de vacunas contra el Covid-19, un día antes, el 17 de julio, informó que se habían aplicado 54.2 millones de dosis, hecho que causa controversia en diversos medios de información, porque hay una diferencia importante entre las vacunas recibidas y las aplicadas, de más de 19.4 millones.

"La Secretaría de Salud y la empresa responsable de la distribución a las entidades federativas, BIRMEX, no han proporcionado datos precisos sobre el manejo y conservación de la cadena de frío y resguardo de las vacunas no aplicadas", insistió la legisladora del Estado de México.

El tema es de interés nacional, "se han destinado recursos por un monto indeterminado y es urgente que las autoridades de salud informen de manera precisa y fiable sobre los costos, almacenaje, destino y aplicación de las vacunas", describió.