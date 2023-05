PAN Yucatán presenta denuncia ante INE contra "corcholatas"

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán presentó una denuncia ante el INE por actos anticipados de precampaña y campaña de Morena.

Por posibles activos violatorios a la normatividad electoral, el PAN Yucatán, a través de su representante ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), interpuso una queja este miércoles en contra de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República y el partido Morena en la entidad.

Lo anterior debido a que hay conductas presuntamente violatorias a la normatividad electoral por parte de los aspirantes presidenciales del partido oficial, las cuales pudieran constituir promoción personalizada de servidores públicos y actos anticipados de precampaña y de campaña.

La denuncia en contra del partido Morena es por no vigilar la actuación de sus militantes, pues está siendo permisivo ante una serie de conductas que vulneran la normatividad electoral.

La queja fue interpuesta por Jorge Ortega Cruz, representante del partido blanquiazul ante la Junta Local del INE, y en el escrito se señala que la denuncia es específicamente en contra de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

En el documento entregado a la autoridad electoral se adjuntan una serie de evidencias que respaldan la queja.

Se presentan imágenes de 13 bardas y/o espectaculares de Claudia Sheinbaum, 49 de Adán Augusto López y 1 más en las que aparecen los 4 aspirantes. Esas imágenes no solo se han identificado en Mérida sino también en municipios como Chicxulub Pueblo, Conkal, Tecoh, Temozón, Sucilá, Panabá y Cuncunul.

Esta es la segunda denuncia que se interpone en contra de Claudia Sheinbaum y el partido Morena por actos anticipados de precampaña y campaña, así como por la promoción personalizada de servidores públicos.

La primera queja ante la autoridad electoral se realizó el 14 de julio del año pasado.

Asís Cano Cetina, presidente del PAN Yucatán, señaló que "pedimos a la autoridad electoral actúe en consecuencia y ordene a los aspirantes y sus representantes eliminar y bajar toda la propaganda electoral que tienen, porque claramente no son los tiempos que marca la Ley para ese tipo de publicidad".

"A todas luces, son actos violatorios a la Ley Electoral", reiteró el dirigente panista.