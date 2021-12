Para agilizar trámites, Cofepris abre ventanillas de atención en IMSS

Para gestionar trámites, solicitudes, información sobre licencias, permisos, avisos y/o responsables sanitarios, registros y modificaciones de comité y autorizaciones de protocolos de investigación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrió dos ventanillas en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que ese convenio refuerza el trabajo unido del sector salud para hacerlo más coordinado, fuerte y donde se puedan cubrir las brechas a través de estas ventanillas para que "le sirvan cada vez más a todo el pueblo de México".

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó en 2019 a todos los titulares del sector Salud a situarse en un mismo equipo, recorrer el país para visitar las unidades rurales del Programa IMSS-Bienestar, en donde se tuvo un taller práctico para empatar instituciones con realidades.

"En la naturaleza, y lo mismo en las instituciones, no se trata del más fuerte, no se trata necesariamente del que tenga más competencias y facultades, sino el que se logra organizar mejor y el que voltea al lado a ver a las otras instituciones justamente como posibilidades para lograr propósitos compartidos", dijo.

Agregó que esta ventanilla habilitada traerá grandes beneficios para crear más espacios de colaboración y que las instituciones estén al servicio de lo público, "estoy seguro que vamos a seguir avanzando".

En su oportunidad, Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris, destacó la importancia de las ventanillas dedicadas al sector público, ya que explicó que el IMSS es el usuario con más citas en la agencia regulatoria, requiriendo al menos 170 citas cada bimestre.

Precisó que la decisión se tomó no sólo porque liberará cientos de espacios para otros usuarios en la sede principal, sino que: "cada cita otorgada al IMSS es garantía de ayuda al incrementar la capacidad de atención y velocidad de la respuesta ante un riesgo sanitario. Con la apertura de las ventanillas en el IMSS se envía un mensaje claro y fuerte: la prioridad es la salud de carácter público".