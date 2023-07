Participación de mujeres necesaria para nación democrática: Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Durante su visita a Torreón, Coahuila, Claudia Sheinbaum destacó que la participación de las mujeres en la vida pública de México es una necesidad para generar una nación más democrática e igualitaria.

''Desde que llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador también han cambiado muchas cosas de la participación de la mujer en la política y en la vida pública, pero tenemos que seguir luchando para que las mujeres ganemos más derechos'', comentó.

En el encuentro denominado ''Mujeres Transformando el País" aseguró que la autonomía de las mujeres es parte fundamental para que haya una sociedad mucho más completa.

''Tenemos que seguir trabajando en lo que se llama la autonomía de las mujeres, que podamos ganar nuestro dinero para ser económicamente independientes, que haya autonomía de nuestros cuerpos, de nuestra capacidad de decidir y si eso no ocurre en México, no va a haber democracia'', dijo.

Aseguró que se debe acabar con la discriminación hacia las mujeres, para erradicar la violencia en su contra y garantizar los derechos que les corresponden.

''Las mujeres a veces sufrimos violencia de nuestro hogar, de nuestras parejas y eso no está bien, porque significa que somos ciudadanas de segunda ... la mejor manera de erradicar toda la violencia contra las mujeres y que ganemos todos los derechos es que se acabe la discriminación", comentó.