Nacional

Pasión de Cristo en Iztapalapa: solo dos cancelaciones en 184 años

La tradición se mantiene firme a lo largo de los años, salvo por dos excepciones

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 01:22 p.m.
Pasión de Cristo en Iztapalapa: solo dos cancelaciones en 184 años

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de miércoles la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la alcaldía Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En 1833 los habitantes de la alcaldía Iztapalapa salieron a las calles en peregrinación para pedirle ayuda al Señor se la Cuevita por la epidemia de cólera morbus que había en la demarcación.

Desde entonces, y al erradicarse esta epidemia, juraron representar el viacrucis de Jesucristo en el Cerro de la Estrella, y fue 10 años después, en 1843, cuando se llevó a cabo la primera Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa.

-----¿Pero cuántas veces se ha cancelado?

Hasta el momento se han llevado a cabo 182 representaciones de este viacrucis al que asisten millones de personas, y nunca se ha cancelado.

Únicamente ha habido dos ocasiones en que se realizó a puerta cerrada, sin público y con un total de 40 actores en escena: en 2020 y 2021 por la pandemia por el Covid-19.

SLP

El Universal

La tradición se mantiene firme a lo largo de los años, salvo por dos excepciones

