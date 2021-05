Pato Machete, Genitallica y Yuawi en video de Samuel García

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León causó controversia por un video para promover su candidatura en el que aparecen artistas como Pato Machete, la agrupación Genitallica, Yuawi., Tropical Panama y Banda Bogotá.

En el video de poco más de dos minutos y con un ritmo urbano, Samuel García busca promover su candidatura a las elecciones del próximo 6 de junio. Sin embargo, fueron varias las reacciones tanto a favor y en contra del spot del candidato de Movimiento Naranja.

Exige libros de texto diferentes para NL

La semana pasada, Samuel García generó controversia al exigir al gobierno de la República que destine al estado libros de texto acordes a la cultura de esta entidad y no de los que manda a Chiapas; para inculcar en los emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, y del doble idioma. ¿Por qué me atas al centro si aquí somos mejores?", cuestionó.

A pesar de que somos una Federación, de que los estados somos libres y autónomos, el centro nos obliga, y la Secretaría de Educación Pública nos pone (en los libros de texto) lo que allá un chilango cree que a Nuevo León debe educar", expuso el candidato de Movimiento Ciudadano.

Argumentó, "Yo quiero inculcar en mis emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores?, esa es la duda".

Por otro lado, también la semana pasada la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León informó que investiga por presuntos delitos electorales a cuatro aspirantes a la gubernatura del estado, tres de ellos: Adrián de la Garza del PRI-PRD, Fernando Larrazabal del PAN, y Clara Luz Flores de Morena y aliados, con relación a la promesa de entregar apoyos mediante una tarjeta; mientras Samuel García es indagado por presunto financiamiento ilegal a su campaña.