Pedirán certificado de vacunación en restaurantes y casinos de Sonora

Asociaciones relacionadas al gremio de casinos, restaurantes, centros de entretenimiento e industria, solicitaron al Consejo Estatal de Salud, pedir a clientes certificado de vacunación o pruebas negativas al virus para ingresar a sus establecimientos. En presencia de Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de Gobierno, al encabezar la reunión del Consejo Estatal de Salud, Enrique Clausen Iberri, informó que se acercaron con esta propuesta.

La propuesta fue realizada por integrantes de Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos A.C., la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México A.C., Canaco Hermosillo, Canacope Hermosillo, Canirac Sonora, Coparmex Sonora Norte y Canacintra Hermosillo. Estas organizaciones solicitaron, además, que en nivel de riesgo alto (naranja), puedan operar con 50% de su aforo y en el nivel de riesgo máximo (rojo), con un aforo de 30% en lugares cerrados y 50% en terrazas.

"Se me hace muy interesante ver cómo podemos aplicar, a petición de ellos, que pidamos eso y yo le agregaría que hay muchos jóvenes que no están vacunados", dijo el secretario de Salud. Recordó también que pedir alguna prueba negativa Covid-19 ya se había realizado en Semana Santa, y aunque fue muy duro y difícil, "evitamos en 80% que la gente fuera a las playas". Ello retrasó esta tercera ola, "los empresarios y dueños de estos lugares se merecen el respeto por fajarse y ayudar a las autoridades de salud a pedir esas cosas", aseveró.

Con la aprobación de estas medidas por parte del Consejo Estatal de Salud, también se enunciaron las acciones a tomar con base en el color de semáforo que ubique la federación a Sonora, a fin de contener los contagios de Covid-19 en la entidad. Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la salud y prevención de enfermedades de la Secretaría de Salud Pública, mencionó que esta medida será de gran ayuda para incentivar a las y los jóvenes a vacunarse, ya que es en este grupo de población donde se ha presentado mayor incremento de contagios.

"Yo sí creo que hay que apoyar esta solicitud ciudadana que es de grupos formales, con el certificado de vacunación, las personas que ya fueron vacunadas tienen un instrumento para decir tengo poca capacidad de transmisión", señaló. Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología en la Secretaría de Salud, recordó que las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud tienen como objetivo restringir la movilidad y evitar el contacto de algunos grupos sociales, específicamente los adultos jóvenes, que es donde se tiene el mayor riesgo.

En esta misma reunión, el Consejo Estatal de Salud aprobó, por unanimidad, la adaptación del "Mapa Sonora Anticipa" al nuevo lineamiento y metodología para la estimación de riesgos del Semáforo por Regiones Covid-19, emitido por el Gobierno Federal el pasado 14 de julio y ratificó que este mapa se siga usando como herramienta para la estimación y estratificación del riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 en Sonora. También se recomendó intensificar la implementación y dar especial seguimiento para restringir la movilidad y las interacciones sociales para desacelerar la velocidad de transmisión, principalmente en grupos de jóvenes en actividades no esenciales.

Además, que las personas con esquema completo de vacunación usen cubrebocas en espacios públicos cerrados y en los que no se guarda la sana distancia; que personas parcialmente vacunadas y las no vacunadas cumplan de igual manera todas las recomendaciones de los protocolos sanitarios. Considerando que las reuniones sociales informales, como cumpleaños, carnes asadas y convivios familiares, incrementan hasta en 50% la tasa de contagios, se recomienda implementar medidas para inhibir este tipo de reuniones y evitar los eventos masivos, como los deportivos, musicales, religiosos, cívicos y las aglomeraciones de más de 10 personas por más de dos horas.