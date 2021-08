Pemex debe dar a conocer pérdidas financieras en terminal de Progreso

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a Pemex Logística dar a conocer la información sobre sus pérdidas financieras en la terminal de almacenamiento y distribución ubicada en Progreso, Yucatán, durante el año fiscal 2019.

Lo anterior tras atender la impugnación de un particular a quien le fueron negados esos datos.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas planteó que los datos duros y el acceso a la información de las instituciones gubernamentales ayudan a las personas a comprender la gestión pública, lo que contribuye a generar una conciencia crítica en la ciudadanía.

"Pemex Logística no puede negar, evadir, eludir que sabe y conoce de las pérdidas financieras que pueda tener respecto de este tipo de ejercicios, que son base de su funcionamiento ordinario, tanto para pérdidas, como para beneficios. En este caso, por la naturaleza de sus funciones, le toca explicar", apuntó.

De acuerdo con el Informe Anual 2020 del sujeto obligado, el negocio de almacenamiento y distribución de Pemex Logística representó el transporte de 1 millón 804 mil 300 barriles de petróleo diarios, lo cual implicó una disminución de 12.8 por ciento en comparación con 2019, situación que puede estar relacionada con diversos factores, entre ellos, la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid.

"Es importante que el sujeto obligado asuma competencia y atienda con precisión el requerimiento ciudadano, informando si la terminal de almacenamiento y distribución de Progreso, Yucatán, tuvo pérdidas financieras", reiteró el comisionado.

La persona que solicitó la información especificó que requería toda la documentación que avalara, sustentara y respaldara las pérdidas del año fiscal 2019 en la terminal de almacenamiento y distribución ubicada en Progreso, Yucatán, sin embargo, la empresa se declaró incompetente para poseer la información y sugirió dirigir la solicitud ante Petróleos Mexicanos (Pemex).

Inconforme con la respuesta de Pemex Logística, la persona que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el INAI.

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que, "si bien el sujeto obligado señaló tanto en su respuesta inicial, como vía alegatos, que no es competente para conocer los aspectos financieros, pues se llevan a cabo a nivel central bajo el nuevo paradigma organizativo de Petróleos Mexicanos, la solicitud se refiere a pérdidas financieras, cuya evaluación recae en el ámbito de competencia del director general de Pemex Logística".

Por ese motivo, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de Pemex Logística y le instruyó "buscar y, en su caso, dar a conocer la información sobre pérdidas financieras en la terminal de almacenamiento y distribución ubicada en Progreso, Yucatán, en venta como en distribución, transporte y almacenamiento de combustible, durante el año fiscal 2019".