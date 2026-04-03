Pemex recolecta 889 toneladas de crudo tras derrame en golfo México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- La limpieza del derrame de hidrocarburo en el golfo de México aumentó 13% y recolectó 889.4 toneladas, de acuerdo con el gobierno federal.

Acciones de la autoridad

"A través de la coordinación de 3 mil 145 elementos de la Secretaría de Marina, Pemex, Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y autoridades municipales, se han instalado 2 mil metros de barreras de contención, realizado 475 recorridos de manera reiterada en más de 630 kilómetros de costa y ejecutado operaciones marítimas y aéreas, como sobrevuelos de reconocimiento en Cantarell, así como muestreo de hidrocarburo con su respectiva cadena de custodia e inspección de buques, logrando la recolección manual y mecánica de 889.4 toneladas de hidrocarburo, mismas que han sido manejadas bajo protocolos ambientales para su adecuada disposición final", señaló Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de un comunicado.

El pasado 30 de marzo, se reportaron 785 toneladas de hidrocarburo recuperadas.

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El gobierno federal absolvió a Pemex del derrame que tiene lugar en el golfo de México y que ha impactado a más de 700 kilómetros (km) de playas.

Las razones que ha ofrecido el gobierno federal son un derrame ilícito de un barco y dos emanaciones naturales una en Coatzacoalcos y otra en Cantarell, a la cual le achacan la mayor importancia de este nuevo desastre.

El comunicado de su grupo institucional encargado de la situación refiere que se mantiene el operativo interinstitucional para la atención de la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón (7 en Tabasco y 25 en Veracruz), resultado de trabajos intensivos de limpieza, contención y monitoreo.

Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente de corrientes y condiciones meteorológicas para optimizar las operaciones, asegura la petrolera.

Para estas acciones, se han empleado diversos recursos, entre los que se incluyen 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves de ala fija y móvil, 3 drones aéreos y 3 drones submarinos, dice el gobierno.

En esta temporada de Semana Santa, se llevan acciones de monitoreo y vigilancia permanente en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza por arribo de hidrocarburos; no obstante, el esfuerzo acumulado ha implicado la contratación de 958 personas, debido a que estas actividades se desarrollan mediante esquemas temporales y rotativos, con contrataciones por periodos específicos conforme a las necesidades de atención en cada zona.

Además, se atendieron 112 kilómetros de litoral; los residuos son concentrados, trasladados y manejados conforme a la normatividad ambiental vigente.

En materia de contención, se han instalado barreras y cordones oleofílicos, así como sistemas de dispersión mecánica en mar abierto. Tan solo en zonas prioritarias se han desplegado al menos 480 metros de barrera, con apoyo de embarcaciones especializadas y equipos de inspección submarina, a fin de evitar la propagación del hidrocarburo hacia la costa.

Apoyo sector pesquero y comunidades

Adicionalmente, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, Petróleos Mexicanos, por medio de la Gerencia de Responsabilidad Social, mantiene una atención permanente a las comunidades pesqueras afectadas en el sur de Veracruz y Tabasco, con acciones directas en territorio, diálogo continuo y esquemas de apoyo social con el fin de contribuir a la recuperación de la actividad económica local.

Como parte de estas acciones, se estableció la contratación eventual de pescadores y pobladores de los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, en Veracruz, así como de Paraíso y Cárdenas, en Tabasco, quienes participan en las labores de limpieza y recolección de hidrocarburo en playas.

A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y el Medio Ambiente (PACMA), se implementan acciones concretas para facilitar estas labores, incluyendo la disposición de cinco camiones de volteo para el traslado de materiales, así como una inversión de 30 millones de pesos (mdp) destinada a la entrega de artes y equipos de pesca para cooperativas del litoral del sur de Veracruz.

En Tabasco, adicionalmente, se impulsa el fortalecimiento del sector pesquero mediante el desarrollo de un laboratorio para la producción de semilla de ostión, sistemas de depuración y la dotación de equipamiento productivo.

Asimismo, se otorgarán apoyos extraordinarios mediante la donación de combustibles, gasolina Magna y diésel, a municipios del sur de Veracruz ya mencionados, incluyendo Alvarado y Medellín, asimismo se encuentra en proceso la entrega de 100 mil litros de combustible para el municipio de Pajapan.

En Tabasco, las cooperativas y permisionarios de pesca de escama marina recibirán, como en 2025, una dotación de mil 360 litros de combustible por embarcación registrada, como parte de los acuerdos establecidos con el sector pesquero organizado.

Además, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a través del programa Bienpesca, a partir del lunes 6 de abril brindará un apoyo directo de 15 mil pesos a un total de 3 mil 379 pescadoras y pescadores de los estados de Tabasco y Veracruz, de los cuales 2 mil 375 corresponden a Tabasco y mil cuatro a Veracruz, lo que representa una inversión total de 50 millones 685 mil pesos, como parte de una respuesta expedita para atender al sector pesquero.

La Semarnat ha realizado, desde el 3 de marzo, 93 recorridos en 38 sitios de las costas del Golfo de México para implementar labores de monitoreo, inspección y limpieza. Representantes de la Semarnat y del GI realizaron recorridos aéreos y terrestres el 31 de marzo en las playas de Punta San Juan, Pajapan, Barrillas, Laguna del Ostión, La Trocha, Escolleras de Alvarado, así como el malecón de Coatzacoalcos, para supervisar los avances en los trabajos de contención, limpieza y monitoreo.

La autoridad ambiental mantiene una vigilancia permanente en las nueve Áreas Naturales Protegidas (ANPs) registradas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, de las cuales se ha atendido ocho por la presencia mínima de hidrocarburos y hasta el 31 de marzo seis ya no han reportado recales. Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente en alrededor de 300 mil hectáreas de manglar y en zonas de anidación de tortugas.

Como parte de estos despliegues, la Profepa también ha realizado 128 recorridos en 58 sitios de la costa. Personal de la Procuraduría continuará haciendo recorridos y dando atención a los reportes hechos por las organizaciones y las comunidades.

Adicionalmente, Profepa ha recorrido 15 sitios de anidación de tortugas y reporta que no tienen presencia de hidrocarburos. Los más recientes son: Campamento Tortuguero Tepehuajes, con 20 nidos; ANP Rancho Nuevo, con 204 nidos; Barra del Tordo, con 12 nidos; Playa Tesoro, con 26 nidos y Playa Miramar, con 10 nidos.

Por su parte, la Conanp mantiene desplegados 122 elementos para monitorear y recolectar los residuos detectados en mar y playa, abarcando 841 kilómetros de litoral recorridos entre Campeche y Tamaulipas. Mantiene un monitoreo importante de arrecifes de coral para detectar cualquier cambio importante en sus ecosistemas, incluyendo los fondos marinos.

El sector ambiental federal coordina acciones integrales para la protección del ecosistema, la recuperación de las playas y la atención a las comunidades afectadas.

En el grupo de científicos, que coordina la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), participan alrededor de 50 especialistas de una veintena de instituciones de educación superior, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Autónoma de Baja California, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN y los centros públicos de la secretaria.

El grupo mantiene un monitoreo permanente mediante sensores remotos, sobrevuelos de reconocimiento e imágenes satelitales. Además, está elaborando un análisis de impacto en la fauna oceánica, para hacer recomendaciones de remediación e intervenciones, en su caso. Asimismo, la Secihti coordina un grupo de laboratorios de instituciones de educación superior para establecer las estrategias de muestra y análisis de productos pesqueros.

El Grupo Interinstitucional (GI), está conformado por las Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.