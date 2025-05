La Pensión Bienestar 2025 es un apoyo económico fundamental para millones de adultos mayores en México

Sin embargo, en ocasiones el depósito correspondiente no se refleja en la tarjeta del beneficiario en la fecha esperada, lo que genera incertidumbre y preocupación.

¿Qué día de mayo depositan la Pensión Bienestar 2025?

Aunque no hay una fecha confirmada por la Secretaría del Bienestar, se anticipa que los depósitos iniciarán entre el 2 y 5 de mayo, siguiendo un orden alfabético por apellido.

Cabe mencionar que, estos depósitos, se realizarán de forma escalonada y ordenada, según la letra inicial del primer apellido del beneficiario, como ha sido la regla en los anteriores operativos.

¿Qué hacer si no aparece el pago en tu tarjeta en la Pensión Bienestar 2025?

Si ya se asignó la fecha correspondiente a la inicial de tu primer apellido y no has recibido el depósito de la Pensión Bienestar, puedes llamar a la Línea de Bienestar, al número 800 63 94 264. Ahí podrás exponer tu caso y recibir orientación sobre el estado de tu apoyo.

Por otro lado, si la letra inicial de tu apellido aún no ha sido atendida según el calendario oficial, deberás esperar hasta el día indicado para poder retirar tu pensión. Recuerda que desde la fecha que te corresponde, el dinero ya estará disponible para su uso.