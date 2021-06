Pensión para adultos mayores aumentará en julio y agosto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que para el bimestre correspondiente a julio y agosto se incluirá el aumento –correspondiente a la inflación- para la pensión de los adultos mayores.

En su conferencia matutina, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que en 2024 –al final de su sexenio- los adultos mayores recibirán un aumento de 100% en suspensión, lo que significará que el presupuesto para este programa aumentará de 126 mil millones a 320 mil millones de pesos.

El Mandatario también recordó que a partir de julio se incorporará a todas las personas mayores de 65 años en todo el país, al igual que las personas indígenas que no tenían que esperar los 68 años, para recibir este programa.

¿De cuánto será el aumento en pensiones de adultos mayores?

López Obrador recordó que en Guelatao, Oaxaca, propuso que a partir de julio se tendrá un incremento del 15% y será gradual hasta llegar a seis mil pesos bimestrales.

"Aprovecho para decirle a los adultos mayores que ya vamos a empezar a dispersar los fondos del bimestre de julio agosto y ya ese bimestre va a contemplar un incremento en la pensión y también va a iniciar en el bimestre julio agosto la incorporación de personas de 65 años en adelante por qué se recuerda era de 68 hacia delante y sólo en comunidades indígenas se entregaba a partir de los 65".

Señaló que su gobierno no tiene problemas en las finanzas pues se goza de una buena recaudación, ya no se roban el dinero porque se combate a la corrupción.