Pepenadora tira un misil en estación

Por El Universal

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A

LEÓN, Gto.- Una mujer dedicada a la pepena de cartón encontró un "mortero explosivo" y al no lograr venderlo, lo tiró en la entrada de la estación de Bomberos de la colonia Villas de San Juan.

El suceso desató la movilización de elementos del Ejército, Guardia Nacional y el bloqueo de bulevares y avenidas en el sector.

Minutos antes de las 3:00 de la tarde de este 6 de enero de 2026, un bombero observó que una mujer abandonaba un artefacto en el exterior de la base, ubicada en el bulevar La Luz; al acercarse constató que se trataba de una pieza peligrosa.

Enseguida se aplicaron los protocolos de seguridad y cubrieron el presunto misil con un barril metálico.

Más tarde llegó el equipo antibombas del Ejército, que procedió a asegurar el mortero.

La persona que dejó el objeto es conocida en la zona por dedicarse a recolectar cartón, botellas y otros materiales para su venta en locales de reciclaje.

Presuntamente encontró el misil en un predio y al no lograr venderlo lo acercó a la central de Bomberos sin decir palabra.

