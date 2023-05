Periodista sonorense anuncia huelga de hambre en CDMX

A-AA+

HERMOSILLO, Son., mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El periodista Marco Antonio Duarte anunció que este lunes 8 de mayo, a las 12.00 horas, iniciará una huelga de hambre afuera de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión en la Ciudad de México, por no atender el caso de abuso de autoridad que sufrió por parte de dos funcionarios de la Fiscalía de Sonora.

Antes de iniciar el ayuno, el director del portal de noticias Ciudad Obregón Sin Censura, dará una conferencia de prensa para informar los motivos por los que empezará su protesta.

Marco Antonio Duarte Vargas y Miguel Valdez Miranda, ambos reporteros del diario digital, fueron acusados y detenidos por presunta extorsión contra Omar Serna, gerente de la central de autobuses.

Tras 11 meses y 12 días en prisión y una huelga de hambre, en junio del 2021, quedaron libres de toda culpa, fueron absueltos por un juez de control por presunta extorsión.

Lo mantuvieron preso sin que avanzara su juicio. La familia del periodista acusó una grave confabulación de autoridades en el caso.

En la audiencia del día 28 de abril, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, el Juez de Control ordenó a los Agentes del Ministerio Público del Estado, Roberto Quintanar Rivas y Carlos Andrés Jaime López, presentar una disculpa pública.

Ello, "señalando con puntos y comas cómo fueron los hechos en que fuimos sometidos a la incomunicación el día 30 y 31 de julio del año 2020, así mismo ordenó que dicha disculpa debería publicarse en el portal de noticias Cd Obregón sin Censura SC, por el término de seis meses o 120 días".

Esto con el fin de que sirva como referente que no se puede estar violando la ley y los derechos humanos, así como el delito en contra de la procuración de justicia en su modalidad de la incomunicación de la que fuimos sometidos por esta autoridad.

"Esta disculpa pública forma parte de una reparación integral de los daños sufridos por los suscritos, entre otras medidas cautelares que se les dictaron cómo la reparación del daño económico, cursos de derechos humanos y servicios comunitarios, además de no acercarse a los suscritos ni a familiares, entre otros".

Entre 2019 y 2020, el periodista fue hostigado, amenazado, golpeado, robado, lanzado un artefacto explosivo a su vehículo, le asesinaron a su mascota y le destrozaron sus instalaciones eléctricas en casa y oficina.

Duarte Vargas tiene interpuestas varias denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Desde el 15 de agosto de 2019, había solicitado protección policial debido a que sufrió una golpiza de parte de unos sujetos, que se identificaron como cercanos al exsecretario del Ayuntamiento, Ascención López Durán.

Al exfuncionario lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos delitos de amenazas de muerte y privación ilegal de la libertad de expresión, bajo expediente OBR/ 437/2019.

En agosto del 2020, la hija del periodista Yaned Ysalid Duarte denunció ante la Feadle la detención ilegal del periodista y la fabricación de un delito de extorsión.

Se inició la carpeta de investigación por parte de la Feadle número 404/2020, de la cual se desglosó una causa penal 465/2020 para procesar y vincular a dos agentes del ministerio público del fuero común con por delitos contra la procuración de justicia en la modalidad de incomunicación, a los cuales se les otorgó una suspensión condicional del proceso y se les dictaron varias medidas cautelares entre ellas una disculpa pública.

Más de diez mil hojas del caso y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) no avanza en su investigación, argumentó el periodista Duarte Vargas.