logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Fotogalería

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Perrito se aferra a portón en Poza Rica durante inundación

El valiente acto de un perrito en medio de la tragedia

Por El Universal

Octubre 13, 2025 12:16 p.m.
A
Perrito se aferra a portón en Poza Rica durante inundación

VERACRUZ, Ver. (EL UNIVERSAL).- Las lluvias torrenciales que golpearon al estado de Veracruz durante los últimos días provocaron severas inundaciones en distintos municipios, entre ellos Poza Rica, donde un pequeño perrito se aferró con todas sus fuerzas a un portón para no ser arrastrado por la corriente.

La escena, captada en video y difundida en TikTok, ha emocionado a millones de usuarios que siguieron con angustia su destino.

¿Qué ocurrió con el perrito durante la inundación en Poza Rica?

El hecho ocurrió en la colonia Villa de las Flores, donde el agua alcanzó niveles alarmantes. En medio de la corriente, un perrito fue captado aferrándose con sus patas a un portón metálico, intentando mantenerse a salvo mientras el nivel del agua aumentaba. En el video, compartido por el usuario @emmanuel.v7 en TikTok, se observa cómo el animal cambia de posición para sujetarse con más fuerza, en un acto desesperado por sobrevivir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque en la grabación inicial no se mostraba el desenlace, posteriormente el mismo usuario confirmó que el perrito logró salvarse al refugiarse en la azotea de una vivienda cercana. "Afortunadamente el perro se pudo salvar, pero mucha gente sigue atrapada; la inundación nos tomó en la madrugada", explicó Emmanuel en los comentarios de su publicación.

¿Los usuarios confirmaron que el perrito realmente está vivo?

Tras la viralización del video —que ya supera los 5.2 millones de vistas—, miles de personas exigieron pruebas de que el perrito estaba a salvo. Muchos comentaron no poder dormir sin saber su destino. Ante la insistencia, Emmanuel compartió que el lomito se encontraba con vida, aunque no difundió más fotografías o videos posteriores.

En los comentarios se leen mensajes de alivio, esperanza y también críticas por la falta de ayuda inmediata. Sin embargo, la historia del perrito se convirtió en símbolo de supervivencia ante la tragedia, recordando la vulnerabilidad de los animales durante desastres naturales y la importancia de incluirlos en los protocolos de rescate.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Perrito se aferra a portón en Poza Rica durante inundación
Perrito se aferra a portón en Poza Rica durante inundación

Perrito se aferra a portón en Poza Rica durante inundación

SLP

El Universal

El valiente acto de un perrito en medio de la tragedia

Inicia censo casa por casa en estados afectados por lluvias
Inicia censo casa por casa en estados afectados por lluvias

Inicia censo casa por casa en estados afectados por lluvias

SLP

El Universal

600 brigadas de Servidores de la Nación se despliegan en zonas afectadas por lluvias para ayudar a comunidades

Defensa y Marina brindan ayuda a damnificados por lluvias en 5 estados
Defensa y Marina brindan ayuda a damnificados por lluvias en 5 estados

Defensa y Marina brindan ayuda a damnificados por lluvias en 5 estados

SLP

El Universal

Acciones del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional destacadas en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Varios fenómenos generaron intensidad que no se esperaba, dice Claudia Sheinbaum
Varios fenómenos generaron intensidad que no se esperaba, dice Claudia Sheinbaum

"Varios fenómenos generaron intensidad que no se esperaba", dice Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

Las lluvias torrenciales que han dejado 64 personas fallecidas y 65 no localizadas en cinco estados del país