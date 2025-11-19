logo pulso
Persiste ambiente gélido en México por avance del frente frío 15

Se esperan lluvias intensas, rachas de viento y caída de nieve en varias regiones de México

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 12:39 p.m.
Persiste ambiente gélido en México por avance del frente frío 15

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El ambiente gélido persistirá en gran parte del país debido al avance del frente frío número 15, que mantiene condiciones para lluvias fuertes, rachas intensas de viento y caída de nieve o aguanieve en el noroeste y norte del territorio, informó esta mañana de miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este miércoles y la madrugada del jueves se pronostican lluvias puntuales fuertes en regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. También habrá chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango, acompañados de rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua y Durango, además de un marcado descenso de temperatura.

También se prevén lluvias fuertes en Coahuila, Guerrero y Chiapas, así como chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México se esperan lluvias aisladas.

Las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua registrarán condiciones para nieve y aguanieve, las cuales podrían extenderse hacia el norte de Sinaloa y Durango en el transcurso de esta noche.

Habrá rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca, y de 30 a 50 km/h en la mayor parte del país. Además, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de Baja California.

El SMN avisó que el panorama frío se reforzará por las mañanas en las que se estiman mínimas de -10 a -5 grados con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en zonas altas de Sonora, Tlaxcala, Puebla y Estado de México; y de 0 a 5 grados en regiones elevadas de al menos 15 estados más. La nieve también podría aparecer por la noche en las sierras de Sinaloa y Durango.

