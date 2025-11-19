Directo a impugnaciónPRI pobre

Cuando le urge celeridad, la maquinaria oficial del gallardismo es eficiente. El viernes pasado, la criticada iniciativa para sancionar ciertos usos de la inteligencia artificial, promovida por el líder de la bancada del PVEM en el Congreso local, Héctor Serrano Cortés, fue aprobada por el Pleno.

lll

Ayer, tras el puente del 20 de Noviembre, el dictamen, considerado por periodistas y activistas como una “Ley Mordaza” para acallar las críticas contra funcionarios públicos, ya es oficialmente parte del Código Penal al ser publicado en el Periódico Oficial del Estado.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un indicador de que hasta los diputados percibieron el exceso en la iniciativa, ésta fue edulcorada con algunos cambios en los puntos más ambiguos y extremos, pero de todos modos, sigue siendo un gran riesgo para la libertad de expresión.

lll

Lo positivo de esto es que, ya cubierto el trámite que oficializa al dictamen, puede ser impugnado, lo que ya fue avisado por abogados y organizaciones de defensa del periodismo libre.

lll

El horror de la violencia delictiva retornó ayer en Ahualulco, al descubrirse los cuerpos de varias personas ejecutadas, hombres jóvenes, tirados a la orilla de un camino.

lll

De nuevo, el recordatorio terrible: el estado no es el edén de seguridad que se esfuerzan en pintar desde el discurso oficial.

lll

Y si bien se esperaría una rápida intervención de la instancia encargada de la procuración de la justicia, desconcierta que la Fiscalía General del Estado señale que sólo hubo dos víctimas cuando diversos medios establecen que se trata de cinco las personas asesinadas.

lll

El PRI se ha ido achicando políticamente desde hace tiempo. La militancia se ha ido reduciendo, por el abandono debido a la desilusión que ha generado ese partido. Y a buena parte de los que quedan, los ha ido expulsando la dirigencia estatal.

lll

Ahora, esa situación se refleja en la chequera del partido. Ayer se anunció un recorte de personal por problemas de liquidez, atribuidas a la tardanza del Ceepac a la hora de entregar las ministraciones.

lll

Y así, la incertidumbre se cierne sobre la plantilla laboral priista. Pero no sobre todos. No se habla de reducciones para los mandos superiores. Y la presidenta del comité estatal tiene asegurada la dieta legislativa.

lll

Pagar un adeudo se transformó, el pasado lunes, en un evento digno de publicitar, con cheque enorme de utilería, como el que otorgan los programas de concursos a los ganadores. Que el gobierno estatal llegue a eso, no extraña. Que el rector de la UASLP se prestara, sí sorprende.

lll

¡Hasta mañana!