Persisten en Apatzingán ataques con drones; refuerzan seguridad

APATZINGÁN, Mich., julio 17 (EL UNIVERSAL).- Los enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado y los ataques con drones cargados de explosivos en contra de la población, no cesan en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

Este domingo se cumplió una semana de que la delincuencia organizada ha atacado a las localidades de ese municipio de la Tierra Caliente.

Por la mañana, los habitantes de El Capire quedaron atrapados entre el fuego cruzado de un enfrentamiento a tiros entre organizaciones criminales.

Los habitantes no pudieron salir de su comunidad, por la lluvia de balas y porque el puente por donde atraviesan hacia otros poblados quedó destruido por las lluvias.

Más tarde, los ataques se trasladaron al cerro de la localidad Presa del Rosario, ubicada a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal.

Los grupos delictivos impusieron un toque de queda en los lugares donde se asentaron y advirtieron a la ciudadanía que, si salía de sus casas, los iban a asesinar.

Eso mismo ocurre en Loma de Los Hoyos, donde las ofensivas de los cárteles ya dejaron un joven gravemente lesionado, al estallar en su casa un explosivo.

Además de que continúan los desplazamientos de habitantes que, aprovechan algún recorrido de las fuerzas estatales y federales, para huir de sus comunidades.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo que "con el propósito de asegurar el bienestar de la población y disuadir cualquier ilícito que atente contra la ciudadanía, los agentes de la SSP, refuerzan su presencia policial en las calles y caminos del municipio de Apatzingán".

Afirmó que, con la entrega de ocho motopatrullas, la Guardia Civil se moviliza en las calles y caminos de esta zona, para atender cualquier llamado social.

El diputado federal Francisco Huacus Esquivel, integrantes de la Comisión Legislativa de Seguridad y Protección Ciudadana, urgió una real estrategia para frenar la violencia.

"Lo que trasciende en la región de Tierra Caliente es una disputa por el territorio entre los grupos de la delincuencia organizada", reiteró.

Confirmó que hay ataques recurrentes, por la avanzada de grupos criminales que han hecho que miles de ciudadanos abandonen su hogar, porque han sido desplazados de manera forzada.

"Y el gobierno federal, en conjunto con el gobierno del estado, sólo han hecho acciones paliativas, sólo para intentar recuperar lo que ha sido perdido", reprochó el legislador.

Huacus Esquivel lamentó que las últimas semanas han sido muy violentas para las familias de esa zona de la entidad, que no tienen nada que ver con los grupos criminales.

"Hay ataques directos a ciudadanos civiles que nada tienen que ver con el tema de los grupos delincuenciales, pero que, de alguna manera, han sido atacados con drones".

"El día de ayer se dio una situación nuevamente en la localidad de la Presa del Rosario; ya ocurrió así en la Loma de Los Hoyos y ahora también en El Capire", confirmó.

El diputado federal explicó que la ciudadanía tiene miedo y no ha podido regresar completamente a sus domicilios y se han visto en la necesidad de dormir en otro lugar.

"Y hoy vemos un gobierno indolente y omiso, que no se ha preocupado por reestablecer el orden y la paz, completamente", señaló enfático Francisco Huacus.

Francisco Huacus Esquivel es también secretario de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

Al frente de esa responsabilidad, reiteró la determinación de esa comisión, para llamar a comparecer a los gobernadores y gobernadoras, sin distingos partidistas.

Ello, explicó, para que los mandatarios estatales informen al Poder Legislativo, lo que ha ocurrido en el tema de inseguridad que se vive en sus estados.

Además, de saber qué acciones contundentes realizan, respecto a frenar la violencia y al fortalecimiento de las policías locales, que han sido abandonadas.

El también integrante de la Comisión Legislativa de la Secretaría Defensa Nacional reveló que hay una queja permanente de las fuerzas armadas contra los mandatarios.

"Sobre todo de que los gobernadores, en el momento en el que llega el Ejército, sacan las manos del problema, se desentienden y le dejan toda la carga a la federación".

"Sobre todo, se desentienden de las tareas y acciones que pueden resarcir y devolver la tranquilidad y la paz en sus estados y sus comunidades", denunció, Huacus Esquivel.

Lamentó que, en todos los estados, no hay una clara estrategia de los gobernadores, para el fortalecimiento de las policías de proximidad, ya sea municipales o estatales.

"No tienen uniformes, no hay patrullas, no hay armamento, no hay municiones; no hay seguros de vida y no hay prestaciones para que los policías puedan realizar su trabajo de manera correcta. Pero también hace falta trabajar de cerca con la sociedad civil".