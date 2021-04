Personal médico privado bloquea carretera Toluca-Tenango

Personal médico de consultorios y hospitales privados bloquearon la carretera Toluca-Tenango, frente al campo de la 22 Zona Miliar, para exigir la aplicación de vacunas contra el Covid-19.

Unos 300 médicos especialistas, enfermeras, odontólogos y psicoterapeutas bloquearon totalmente esta la carretera en el kilómetro 19.5, donde se opera un centro de vacunación para personal médico.

"Nos han anotado en listas y listas, pero no nos vacunan", la última no la pidió hacer la doctora Villafranca, jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Tenango del Valle", afirmó Diego Martínez fisioterapeuta, uno de los que encabezó la protesta.

"Somos personal de la salud médicos de Toluca, Metepec, Mexicaltzingo, Calpulhuac Acambay, Tonatico, Ixtapan, Ecatepec, hemos ido al C-5 , hay quien ya fue a la Naval y venimos aquí porque sabemos que están vacunando a personal médico que llega en camiones", indicó el fisioterapeuta.

"Somos fácil mil trabajadores de la salud del sector privado, los que pedimos primera dosis, quienes incluso estamos dispuestos a pagarla, que nos la vendan, porque también nos estamos jugando la vida", afirmó Diego Martínez.

"Me dicen que tenemos que pagar un amparo para que me vacunen ¡por favor!, no es mi obligación pagar un amparo si es un derecho obtener esta inmunización contra el Covid-19", al tiempo que señaló que él conoce a al menos 5 médicos que han fallecido pór este virus "y cada uno de los que aquí estamos conocemos al menos un compañero que ha muerto", reiteraron en la protesta que se prolongó por casi tres horas.

"Nuestra vida también vale. A nosotros nadie nos regala nada, ni un cubrebocas, ni sanitizantes o protecciones, lo único que pedimos es una Vacuna y no nos la quieren dar. Necesitamos una respuesta, no amenazas como las que aquí han externado con que ahí venían los granaderos", aseveraron.

Todos los de la protesta "venimos por primera dosis, nos piden una lista para ver si en 15 días nos vacunan".

Este bloqueo paralizó la circulación de cientos de vehículos que transitaban por la autopista Toluca- Tenango del Valle, por esta protesta.