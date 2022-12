Perú debe decidir si procede solicitud de asilo de Castillo: Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), precisó que el gobierno de Perú debe determinar el estado procesal de la solicitud de asilo que realizó Pedro Castillo, expresidente peruano, a México.

"Nosotros defendemos el derecho al asilo, es una tradición mexicana. No tenemos por qué negarlo", sostuvo.

Lo anterior, luego de que Pedro Castillo solicitó asilo a México tras anunciar la disolución del Congreso, motivo por el que fue destituido y detenido en aquel país.

En un encuentro con medios de comunicación, el canciller Ebrard afirmó que la relación con Perú no quedó afectada por estos hechos.

Al ser cuestionado si el presidente Andrés Manuel López Obrador visitaría Perú, el titular de la SRE consideró que no es factible, al menos en enero, cuando este país debe asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Además, el canciller dijo que México respeta el principio de no intervención respecto a los asuntos internos de otros países.

Marcelo Ebrard informó que este viernes se reunirá en Washington con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

El canciller dijo que se abordarán el tema del maíz transgénico, entre otros que están relacionados con la seguridad alimentaria.