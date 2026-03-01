Pescadores retoman labores en Puerto Vallarta tras semana violenta

PUERTO VALLARTA, Jal., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- A una semana de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026 en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pescadores del puerto comienzan a retomar sus actividades en medio de la incertidumbre.

Impacto en la comunidad

Desde temprana hora, en la playa del Holi —ubicada a unos metros de la zona turística— Gabriel, pescador nativo del puerto, vuelve a lanzar su red al mar acompañado de su amigo y compañero de travesía, Bernardo. Como cada día, ambos salen antes del amanecer con la esperanza de llevar alimento a sus hogares.

"Ya este fue un buen domingo, un domingo tranquilo con buena pesca, pero esto ya comenzó y no se va a quedar igual. Esto acaba de comenzar, el gobierno lo empezó y quién sabe cómo vaya a acabar", expresó Gabriel mientras recogía la red cargada con el producto del día.

El pescador recuerda aquel domingo como una jornada marcada por humo negro, sirenas e incertidumbre. "Se veía el humo a lo lejos, se escuchaban las patrullas... no sabíamos qué estaba pasando ni qué podía pasar", relata.

Durante tres días, él y otros trabajadores del mar no salieron a faenar por temor a quedar en medio de la violencia. La pesca —subraya— es el sustento diario, y parar significó no llevar ingresos ni alimento fresco a casa.

Cronología del caso

A siete días de los acontecimientos, el mar vuelve a mostrar actividad. Las lanchas regresan poco a poco y las redes vuelven a extenderse sobre la arena. Sin embargo, entre los pescadores persiste la preocupación.

Coinciden en que la escala de violencia vivida no se había registrado en años en esta entidad. Aunque el puerto intenta retomar la normalidad, el recuerdo de las detonaciones, los bloqueos y el ambiente tenso permanece fresco entre quienes dependen del trabajo diario.

Hoy, la pesca volvió a ser buena. El mar, dicen, parece tranquilo. Pero en tierra, la sensación de alerta continúa latente entre los trabajadores que, pese al temor, no pueden darse el lujo de detenerse.