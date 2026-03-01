logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal

Autoridades mantienen presencia de seguridad mientras la actividad turística opera con normalidad.

Por El Universal

Marzo 01, 2026 12:11 p.m.
A
Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal

PUERTO VALLARTA

, Jal., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- A una semana de los hechos violentos registrados tras el
operativo federal en el que fue abatido

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este domingo las playas de Puerto Vallarta presentan actividad regular.
Desde las primeras horas del día, decenas de personas caminan a la orilla del mar, mientras los pescadores realizan su rutina diaria. Prestadores de servicios turísticos instalan sombrillas y camastros, y corredores retoman sus actividades habituales.
La afluencia de visitantes se mantiene constante durante la mañana, en contraste con los días posteriores a los "narcobloqueos" e incendios de tiendas de conveniencia registrados en distintos puntos del municipio.
Autoridades mantienen presencia de seguridad en la zona, mientras la actividad turística y comercial operan con normalidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal
Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal

SLP

El Universal

Autoridades mantienen presencia de seguridad mientras la actividad turística opera con normalidad.

Habrá ley seca por el concierto de Shakira
Habrá ley seca por el concierto de Shakira

Habrá ley seca por el concierto de Shakira

SLP

El Universal

Cuando el duelo se convierte en tortura
Cuando el duelo se convierte en tortura

Cuando el duelo se convierte en tortura

SLP

El Universal

El CJNG también trafica con mercurio
El CJNG también trafica con mercurio

El CJNG también trafica con mercurio

SLP

El Universal

El cártel no sólo trafica droga, sino que ha incursionado en la importación ilegal de mercurio