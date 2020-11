Pese a advertencias, alcalde insiste en dióxido de cloro contra Covid

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, y autoridades del gobierno de Coahuila se han enfrascado en declaraciones y advertencias después que el edil de Morena anunciara que dispondría a la población de dosis de dióxido de cloro para combatir el Covid-19.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, informó que enviarán un oficio "claro y contundente" al alcalde para explicarle las sanciones a las que se podría ver acreedor.

El secretario de Salud, Roberto Bernal, declaró que sí están facultados para penalizar o aplicar sanciones administrativas a quienes promuevan productos como el dióxido de cloro.

Sin embargo, este lunes Jonathan Ávalos aseguró que no dejará de ofrecer el dióxido de cloro como un remedio alternativo y voluntario, por lo que estará dispuesto a enfrentar repercusiones legales.

"Con gusto recibimos todas la acciones legales que se puedan emprender", dijo el edil, pero aseguró también que contestarán y argumentarán del por qué se debe de promover y ayudar a la población para no permitir más fallecimientos.

"Si me van a llevar a la cárcel por hacerle un bien al pueblo, pues aquí están mis manos. No tengo miedo. No estoy obligando a nadie. Es un derecho universal, cada quien es libre de decidir si toma un remedio alternativo o no", comentó Ávalos Rodríguez.

Mencionó que no se obligará a nadie y que cada persona es libre de tomar alternativas que ayuden a mejorar la salud. Recalcó que las personas firmarán hojas de consentimiento informado.

Expuso que cuando se está en medio de una pandemia y se está en riesgo la vida de un ser humano, existen diferentes declaraciones internacionales como la de Helsinki, que respalda el hecho de dar fórmulas magistrales a la gente para salvar vidas.

"Estas fórmulas magistrales se pueden otorgar siempre y cuando el paciente acepte. La persona está de acuerdo en recibir un tratamiento alternativo. No es la panacea, es una fórmula magistral que busca cuidar la salud de la gente", añadió.

El gobernador Riquelme Solís dijo que la Cofepris no ha autorizado el dióxido de cloro o sus derivados como medicamento para atender alguna enfermedad.

Mencionó que entiende la desesperación de alguien que puede tener a un familiar en terapia intensiva y que quiera acudir a recetas alternativas, sin embargo, pidió seguir los protocolos que marca la Ley General de Salud. "No somos autoridad para recetar esas soluciones", indicó.

Por su parte, el alcalde mencionó que no hay estudios de la no toxicidad del dióxido de cloro y pidió a los que aseguran que es tóxico, que lo prueben científicamente.

Ávalos, quien es médico de profesión, agregó que todos los medicamentos son tóxicos dependiendo de la dosis y defendió que los protocolos que se ofrecen de dióxido de cloro son en dosis mínimas.

"Me he dado a la tarea de leer, de investigar. A los que critican que Dios los bendiga y también se pongan a leer. Hay que leer de dosis, de concentraciones. No creo que estemos haciendo mal, estamos velando por la salud. No entiendo por qué hay oposición a que queramos ayudarle a la gente a que no fallezca", insistió.

Además, descartó que las dosis las vaya a comprar con recursos públicos, pues aseguró que él mismo compró unas dosis y le regalaron otras.