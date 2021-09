Pese a cierre en la frontera, migrantes buscan otros accesos a EU

Pese a que autoridades de Estados Unidos sellaron el cruce en la frontera entre Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas, por la parte de la cortina del río Bravo, los migrantes, principalmente haitianos, encontraron otro lugar por donde pasar a Estados Unidos y regresar a territorio mexicano para la compra de víveres.

Desde el sábado, decenas de patrullas y personal a caballo se instalaron en la zona donde los migrantes cruzan al campamento debajo del Puente Internacional en Estados Unidos. Ayer domingo el cruce estaba solo. Sin embargo este lunes se vieron decenas de migrantes cruzar el río que separa México de Estados Unidos, por otra zona conocida como el Embarcadero y por el lado del Parque Braulio Fernández Aguirre, aunque este último fue cerrado por autoridades para impedir el flujo.

La queja de los migrantes es que los alimentos que les dan en Estados Unidos mientras esperan su pase para la entrevista y la solicitud de asilo es insuficiente, por lo que muchos intentan cruzar a Acuña para comprar víveres.

Carlos Flores, director de Protección Civil de Acula, mencionó que hasta el momento del lado coahuilense no se ha montado ningún campamento como en Estados Unidos, aunque se miran grupos numerosos en a las afueras de algunos establecimientos. Los haitianos que se observan en la ciudad están en hoteles o casas de renta.

El Director de Protección Civil consideró que es muy probable que los migrantes intenten cruzar por otros lados y ya no en el área del barrio de la Cuchilla, por donde se les facilitaba el cruce.

"Lo intentan por diversas partes, no solo el área urbana. Por río arriba, por la presa La Amistad, por otra cortina en la Purísima entre Acuña y Jiménez. Van a optar por buscar otros puntos", comentó.

Así mismo, después de los operativos y filtros de revisión de autobuses para impedir el paso de más migrantes, sobre todo de aquellos que estén ilegalmente en territorio mexicano, hay reportes de grupos de haitianos en los municipios norteños de Zaragoza, Allende y Morelos, entre otros.