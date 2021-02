Pide AMLO a escuelas particulares esperar para clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las escuelas privadas a esperar a reabrir los planteles escolares y reiniciar clases hasta que los maestros estén vacunados contra el Covid-19.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no habrá sanciones contra aquellos directivos de escuelas particulares que abran los planteles, pues indicó que su gobierno ha seguido el lema de "prohibido, prohibir".

"Nada más es llamar a la reflexión. Nosotros entendemos la situación de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes, de los maestros, maestras y también de los directivos de las escuelas privadas, porque ya es mucho tiempo.

"(...) Entonces, sin que se prohíba, ese es mi punto de vista, decir a los directivos de las escuelas particulares que estamos haciendo un esfuerzo y ojalá y nos esperen para que podamos vacunar a los maestros", dijo.

- "¿Aunque no estén en verde, Presidente?", se le cuestionó.

"Buscando empezar con los que están en verde, con los que están en amarillo, donde hay menos riesgos y con todas las medidas de seguridad. En esto se podría contar con los directivos de las escuelas privadas.

"Pero no sólo es guardar distancia, el que haya agua, el que haya cuidados para la salud, para la higiene, no sólo es eso, es que todavía en algunos estados tenemos índices de contagio elevados", dijo.

El pasado 22 de febrero, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) anunció que las más de 8 mil 190 escuelas que forman su cartera de clientes regresarán a clases a partir del 1 de marzo de 2021, pese a que el semáforo epidemiológico por la pandemia aún no se encuentra en verde.

La asociación fue creada por directores y socios de escuelas privadas para dar servicios de asesoría legal, impuestos y atención técnico-sicopedagógica a colegios particulares, pero, según su área de Relaciones Públicas, no es un órgano que tome decisiones de manera colegiada entre quienes lo integran, como sí lo es, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En conferencia de prensa, el presidente de la ANEP, Alfredo Villar Jiménez, dijo que el próximo 1 de marzo volverán a sus actividades las escuelas particulares y para hacerlo demandó el apoyo de los gobernadores de los estados, así como de las secretarías de Educación Pública (SEP), Salud (SSa), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Economía y Agricultura.