Pide CEM a ministros respetar creencias religiosas

A dos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vote el proyecto de sentencia sobre la colocación de nacimientos en espacios públicos con cargo al erario, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a los ministros para que respeten la libertad religiosa.

"Llamamos a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia a velar por la libertad religiosa, por el Estado laico, así como por la pluralidad y la libertad de opciones fundamentales, prevista en toda democracia moderna", refirieron los obispos en un comunicado.

Los casos que ocupan a la SCJN con relación a la puesta de nacimientos en espacios públicos deben resolverse de acuerdo con dicha visión moderna e incluyente, y no a una ideología de un Estado laicista que impida el derecho humano a la libertad religiosa, dijo.

La CEM agregó que México, al ser un Estado laico, debe garantizar el ejercicio de las creencias religiosas y sus costumbres. "Todo Estado laico moderno debe garantizar el ejercicio de tener o no creencias religiosas y ejercerlas plenamente, tanto de manera individual como colectiva, mientras no se afecte el orden público ni se atente contra la dignidad de ninguna persona", puntualizó la institución.

Afirmó que la libertad religiosa también se manifiesta en la colocación de los llamados nacimientos, que forman parte de las tradiciones populares y una forma de expresar la libertad de pensamiento.

"La libertad religiosa no se circunscribe al culto, sino que va mucho más allá de él, abrazando la libertad de pensamiento, de conciencia, plasmándose en manifestaciones artísticas y de educación, en tradiciones populares, entre muchas otras", expuso la Conferencia del Episcopado.

"México ha optado en su historia por ser una República democrática moderna, en la que se reconozca que es el Estado mexicano el que está al servicio de cada ciudadano, promoviendo sus libertades y respeto a las expresiones culturales", manifestó.