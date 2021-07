Pide López Obrador a gobernadores de Morena fortalecer acciones ante inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su Gabinete de Seguridad, pidió a los gobernadores en funciones y electos de Morena fortalecer acciones de coordinación con la Federación para mejorar el combate a la inseguridad y bajar el número de homicidios dolosos, dando prioridad a los 50 municipios más violentos del país.

Tras una reunión de cerca de dos horas en Palacio Nacional, los gobernadores morenistas indicaron que López Obrador les llamó a acudir personalmente a las mesas de seguridad en sus estados. Al encuentro no fueron convocados los gobernadores de oposición.

El reducir los índices de homicidios dolosos es algo que el propio Presidente López Obrador ha reconocido como un pendiente en su gobierno.

Al salir de Palacio Nacional, Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, indicó que en el refuerzo de estas acciones -a las que los mandatarios locales se comprometieron a cumplir- podría implicar el envío de más elementos de la Guardia Nacional a los 50 municipios más violentos.

"Se abordaron diversos temas particularmente la necesidad de fortalecer algunas acciones para mejorar el combate a la inseguridad. Se habló de concentrar esfuerzos en 50 municipios que hoy representan la estadística más grave particularmente en el ámbito de homicidios dolosos.

"Acordamos todos sumar esfuerzos entre muchas otras acciones en las que debemos de trabajar de manera coordinada para dar los mejores resultados posibles. La política es la misma, en el sentido que se da prioridad a combatir las causas que generan la inseguridad, pero mientras ese proceso da sus frutos, tiene que actuarse en otros ámbitos que es el estado de fuerza, la Guardia Nacional, el combate a la corrupción, el de capacitación".

"¿En esos 50 municipios se mandará elementos de la Guardia Nacional?", se le preguntó.

"No se llegó a ese nivel de detalle, pero obviamente el refuerzo de todas las acciones podría implicar un mayor estado de fuerza; dependerá del proceso de reclutamiento en el que está conduciendo la Guardia Nacional", dijo.

Layda Sansores, gobernadora electa de Campeche, indicó que el Presidente los alentó a ir personalmente a las mesas de seguridad y no solo en casos de urgencia.

"Nos alentó a que asistamos personalmente, porque no es lo mismo cuando va un representante del gobernador y lo vemos en nuestro estado que asisten solo cuando hay casos de urgencia. No, creo que todo es urgencia y esto es lo que nos permite irle darle un seguimiento", dijo.

Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa, reconoció que el alto índice de homicidios dolosos es un tema que "nos interesa y nos mortifica".

"El tema (en la reunión) fue el de mantener la seguridad en coordinación de estados y Federación. Vamos a trabajar por un tema que nos interesa y mortifica en materia de inseguridad vamos a trabajar en coordinación es el tema fundamental", señaló.

Reconoció que cada estado tiene "algún foco rojo", pero aseguró que en la administración del presidente López Obrador la tendencia a la alza en la inseguridad se ha revertido.

"En realidad la tendencia se ha revertido con este gobierno, en el tema fundamental que es el tema de homicidios ya no digamos en otros delitos, delitos federales se han reducido en 30% quedan los delitos del fuero común es donde necesitamos tener una coordinación gobierno federal como con los estados y acordamos que lo vamos a hacer", indicó.

Indira Vizcaíno, gobernadora electa de Colima, aceptó que la entidad es una con los mayores índices de violencia, en donde destacan delitos como el homicidio, el feminicidio y la desaparición de personas.

"Sin duda, para nosotros es fundamental tener trabajo conjunto con el gobierno de México e instituciones federales y por supuesto hacer la parte que nos toque cuando asumamos esta función", indicó.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, detalló que en la reunión con el presidente López Obrador se presentó un esquema nacional de seguridad para poder abatir el delito del homicidio doloso y todos los procedimientos de articulación y estados para el combate a la delincuencia.

"Y desde luego el presidente ahondó en una serie de conceptos de gobernanza desde la visión de la Presidencia de la República que compartió con nosotros", dijo.

Aseguró que en la reunión se habló de que los elementos de la Guardia Nacional se incrementarán, al igual que el número de cuarteles con los que cuenta en el país al sumar casi 500 "y va a pasar una reforma constitucional para ser parte de la Sedena".