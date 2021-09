Pide Lorenzo Córdova discusión abierta para una reforma electoral y descarta renunciar

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, rechazó renunciar a su cargo como lo exigió el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y dijo que él estará en su cargo un año y seis meses más porque tiene un mandato Constitucional y él respeta mucho la Carta Magna.

"Es que tengo un mandato constitucional y yo respeto mucho la Constitución y estaré hasta que la Constitución lo establezca", respondió Lorenzo Córdova.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, luego de reunirse con el diputado presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez (Morena), Lorenzo Córdova dijo que la aprobación de una reforma electoral tiene que ser incluyente, con una discusión abierta, y escuchando a distintas voces, y en la que se construyan consensos, pero si eso no pasa, "vamos a tener un problema".

Agregó que si una reforma electoral es producto de la imposición, aunque se consigan los números (votos), se va a volver un problema.

"El tema de la reforma electoral, coincidiendo con lo que acaba de decir el presidente de la Mesa, es un tema que, por definición, tiene que ser incluyente, si una reforma electoral no pasa por esa lógica, no solamente por una discusión abierta, en la que las distintas voces se escuchen y en las que se construyan consensos vamos a tener un problema, si una ley es producto de una imposición, aunque se consigan los números necesarios, es muy probable que la ley se vuelva un problema, lo decía el diputado Gutiérrez Luna, una ley que tenga un consenso, un respaldo, una legitimidad, producto del entendimiento, va a ser una ley mucho más fácil de cumplimiento y va a funcionar para permitir la gobernabilidad pública y democrática", dijo Lorenzo Córdova.

Dijo que éstos elementos, en una reforma electoral, es una condición sine qua non, "porque si no podemos abrirnos la puerta a que en el futuro, quien no esté conforme con el resultado electoral achaque, digámoslo así, esa responsabilidad a una ley, y desde ese punto de vista, creo que todas las voces, más allá de las estridencias más allá de los puntos de vista son válidas y será este el órgano donde la pluralidad política del país está definida, o está representada es en donde tendrán que tomarse las decisiones pertinentes".