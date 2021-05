Pide Monreal a grupos parlamentarios retirar propuestas de desafuero contra Mancera, Ebrard y Sheinbaum

En aras de evitar convertir a la Comisión Permanente en una tribuna para la trifulca y el linchamiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, pidió a sus compañeros legisladores de Morena y al resto de las bancadas en el Congreso de la Unión, que retiren los puntos de acuerdo agendados para la sesión de este miércoles, en los que se solicita iniciar el procedimiento de desafuero del los exjefes de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, y de la actual gobernante capitalina, Claudia Sheinbaum, para que se investigue su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro.

En conferencia de prensa, el también líder de los senadores de Morena advirtió que el poder legislativo no debe convertirse "en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas. No me parece correcto y por eso estoy intentando (...) eliminar estos puntos de acuerdo bajarlos de la orden del día y esperar. No debemos hacer acusaciones a priori".

Ricardo Monreal enfatizó que lo más conveniente es seguir los cauces institucionales y los resultados del peritaje del percance en la Línea 12.

"Por lo que le estoy pidiendo a los proponentes que desistan de cualquier solicitud de desafuero de cualquier gente, pues, lo más conveniente es que se tenga firmeza en las acusaciones, que se proceda conforme a la ley y el derecho y que no haya este tipo de confrontación que luego resulta estéril".



kl