Pide PAN indemnizaciones justas para deudos de víctimas de Línea 12

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) exigió al gobierno de la Ciudad de México apegarse a la ley e indemnizar de manera justa a los familiares de los 26 fallecidos en el accidente de la Línea 12 del Metro.

En conferencia de prensa virtual, el presidente nacional panista, Marko Cortés, denunció que los 650 mil pesos con que la administración capitalina pretende indemnizar a las familias de las víctimas fatales no corresponde a la reparación del daño, pues recordó que en el caso del socavón del Paso Express de Cuernavaca la cifra rondó "cantidades muy superiores de 30 o 35 millones de pesos".

Subrayó que la tragedia de la Línea 12 no fue un accidente sino fruto de la corrupción, la ineficacia y la negligencia de servidores y exservidores públicos, por lo tanto, las familias de las víctimas de este fatal acontecimiento tienen derecho a una indemnización justa.

Puntualizó que hay responsables claros de este accidente y diversas situaciones anómalas e irregulares que se presentaron, donde se acredita perfectamente la responsabilidad de diversos servidores y exservidores públicos, entre ellos el exjefe de Gobierno y su secretario de Finanzas, Marcelo Ebrard y Mario Delgado, responsables de la construcción de la Línea 12 que registró diversas irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

También señaló a la actual jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y a la directora general del Metro, Florencia Serranía, "quien no consideró necesario nombrar a una persona responsables de la Subdirección General de Mantenimiento, área que estuvo acéfala durante más de un año, por lo que ella asumió las funciones y responsabilidades de dicha área".

Marko Cortés anunció por otra parte que sin ningún tipo de condicionamiento, el PAN ofrecerá la asesoría jurídica a los deudos de los fallecidos y de los lesionados en la Línea 12.

"Consideramos un deber humano ayudar a quienes no cuentan con asesoría legal y actualmente son presa de 'coyotes' . Por eso Acción Nacional pone a disposición su cuerpo de abogados para dar asesoramiento sin costo alguno a las víctimas de esta tragedia".