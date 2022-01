Pide PRI concluir refuerzo anticovid a personal de Salud

Se debe concluir la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a todo el personal de hospitales públicos y privados ante el avance de la variante ómicron, fue el exhorto que lanzó la diputada federal priista Yolanda de la Torre Valdez a la Secretaría de Salud (Ssa).

Al tomar la palabra en la Cámara de Diputados, la legisladora reconoció la importancia y los riesgo que enfrenta el personal de salud en el combate del coronavirus, por ello exhortó a la Secretaría de Salud y sus 32 homólogas locales a cumplir con la dosis de refuerzo.

Sostuvo que este cuidado permitirá mantener vigente las tareas del sistema de salud. Además, dijo, es necesario contar con un informe pormenorizado de los avances de la aplicación de este esquema de protección a nivel federal y por estados.

Puntualizó que en la Ciudad de México comenzó la inoculación el 27 de diciembre de 2021 para el personal de salud de instituciones públicas, mientras en sanatorios o clínicas privadas se contó con un periodo del 11 al 15 de enero de 2022. En lo que se refiere a los estados, dijo, solo se cuenta con información de las fechas de aplicación de las dosis de refuerzo y las sedes, pero en ambos casos no se conocen las cifras exactas.

Por estas razones, la legisladora priista señaló que la Estrategia Nacional de Vacunación se debe fortalecer para evitar un colapso en el sistema de salud ante el incremento exponencial de la variante ómicron. Indicó que la cantidad de contagios han dejado sin personal a empresas e instituciones, y los de salud no están exentos.

De la Torre Valdez precisó que este repunte de la pandemia ha quedado demostrado con datos de la propia Secretaría de Salud, donde del 10 al 11 de enero se registró un aumento considerable al pasar de 11 mil 52 casos a 33 mil 626. Otro ejemplo, citó, es el de los días 14 y 15 de enero, donde se presentó un incremento consecutivo de 44 mil 293 y 47 mil 113 casos, sin que hasta el momento esta tendencia baje.

Dijo que no se debe minimizar el impacto de la nueva variante ómicron y la presión al sistema hospitalario, por el contrario, consideró que las autoridades de salud deben redoblar esfuerzos para que todas y todos cuenten con el esquema de vacunación completo, además de reforzar a la población más vulnerable que así lo requiera y, por supuesto, al personal de salud.