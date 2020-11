Pide senador Samuel García licencia para buscar gubernatura de NL

Samuel García Sepúlveda, quien solicitó licencia para separarse de su escaño senatorial por MC a partir de este miércoles a fin de participar en la contienda interna por la postulación a la gubernatura de Nuevo León, frente al diputado local, Luis Donaldo Colosio, afirmó que es el único aspirante a la que desde hace seis años se ha estado preparando para ocupar el cargo y que defenderá a Nuevo León como nadie lo ha hecho, saliéndose del Pacto Fiscal, mientras los otros contendientes serían "un títere más" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al hacer el anuncio, García Sepúlveda estuvo acompañado por el senador suplente, Luis David Ortiz Salinas, quien el jueves ocupará su lugar en la Cámara Alta, tal como hace más de diez años, suplió a su cuñado Fernando Elizondo Barragán, para que se fuera como candidato de PAN a la gubernatura que perdió en 2009 ante el priista Rodrigo Medina de la Cruz.

Aunque en varias ocasiones señaló que no hablará mal y menos insultará a su compadre y amigo, Luis Donaldo Colosio de cara al proceso interno, reconoció que mientras sus intenciones de ser gobernador "siempre fueron claras y transparentes", y estuvo preparándose por más de seis años, el diputado Colosio –quien aspiraba a la alcaldía de Monterrey-, apenas el jueves pasado dio a conocer su intención de competir por la gubernatura, y obligó a MC realizar un proceso interno para que los militantes y simpatizantes decidan cuál de los dos será su abanderado.

Comentó que desde que entró a la política que lo llevó a ser diputado local en 2015, no ha dejado de estudiar y cada nivel que ha trascendido, es para conocer y entender los problemas del estado, además de que no ha dejado de "jalar" a fin de preparar un plan que ayude a resolverlos y no quede como siempre en buenas intenciones. "Por eso siempre he dicho que quiero ser gobernador, que soy el único que está listo", y ha recorrido todo el estado.

Refirió "aquí a Movimiento Ciudadano lo hice yo, me ha costado tiempo, sangre y dinero de la bolsa". Recordó su triunfo en las elecciones de 2018 para el Senado, pasando por encima de "la ola Morena" y los partidos tradicionales PAN y PRI, además de haber sido quien invitó a Luis Donaldo a sumarse al partido, por el que en 2018 alcanzó la diputación local.

García Sepúlveda señaló que es el único que tiene soluciones para el estado, la principal, plantear que Nuevo León abandone el Pacto Fiscal, "que sólo depende una decisión del gobernador". Por eso pidió a quienes buscan cambios a la legislación, incluyendo a Luis Donaldo, que no sean ingenuos, pues Morena jamás aceptará modificar la Ley de Coordinación Fiscal, y dijo sentirse orgulloso porque ya muchos gobernadores, senadores, diputados y ong´s han suscrito su demanda.

El aspirante a la gubernatura declaró que ante las crisis que se vienen para Nuevo León y, que el gobierno federal "nos abandonó", mientras nuestros gobernantes locales "se agacharon, no dijeron ni pío", el estado necesita alguien que lo defienda de los viejos leones que no han hecho nada por solucionar los problemas.

Y de cara al proceso interno, cuya convocatoria se lanzará el 20 de noviembre, se abrirán los registros el 21 y 22, para realizar la contienda del 25 de noviembre al ocho de enero como marca la ley, expresó Samuel: "Quiero decirlo fuerte y claro, no habrá intriga ni discordia y lo subrayo, voy a jugar derecho, no habrá guerra sucia y voy a respetar el proceso interno que marca la ley, podemos tener diferencias y habrá debates en esta precampaña, pero nunca voy a hablar mal y menos insultar a mi amigo, a mi compadre, Luis Donaldo Colosio".

"Queremos hacer un ejercicio democrático dirigido a militantes y simpatizantes, que vean ellos más allá de un personaje de las redes o de un apellido, quién tiene la capacidad, el proyecto, la visión de representar a MC para ganarle a los mismos de siempre que representan el pasado", asentó García.

Para enfrentar los problemas del estado, señaló Samuel "no sólo se necesitan buenas intenciones, sino entrarle de a de veras y con ganas de ser gobernador, no más gobiernos mediocres, corruptos e improvisados, y subrayo, improvisados, voy a defender a Nuevo León como nadie lo ha hecho".

Además, expresó, "se ocupa ser de Nuevo León y ser muy regio, para defenderlo (Luis Donaldo nació en Sonora), hay que estar preparado, pedir lo justo, y salirse del convenio fiscal".

En la sesión de preguntas con la prensa, García Sepúlveda rechazó que la expresión de "improvisados", la hubiera dedicado a su competidor interno. Pero evidenció su desconocimiento de la legislación electoral, por plantear que el proceso de MC se abra a toda la ciudadanía, pues puntualizó que las precampañas están dirigidas exclusivamente a simpatizantes y militantes de los partidos, ya que, de dirigir su mensaje para pedir apoyo al resto de la población, se estaría incurriendo en actos anticipados de campaña, configurándose inequidad en la contienda frente a los aspirantes que harían proselitismo hasta el mes de marzo.

Samuel García comentó que le extraña que Luis Donaldo siga planteando la posibilidad de una alianza con el PAN, porque si bien todavía hay tiempo, el acuerdo que celebraron el domingo con la coordinación nacional y la dirigencia local, quedó muy claro que habrá una interna en MC, no para que se sume el PAN, y este miércoles el máximo órgano colegiado del partido "votará que vamos solos, y yo no voy a traicionar el acuerdo del domingo", finalizó.