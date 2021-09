Piden a Vilchis probar con recibos los depósitos de premios del sorteo de avión

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló a medios "que difunden información falsa sobre premios de la rifa del Avión Presidencial".

En Palacio Nacional, García Vilchis refirió que medios como EL UNIVERSAL y Milenio "revivieron una nota de meses pasados en la que se aseguraba que los premios de la rifa del Avión Presidencial no habían sido entregados a 13 hospitales como se había prometido".

La funcionaria indicó que "esto es falso" porque cada uno de estos 13 hospitales públicos ganadores del sorteo en 2020, recibió 20 millones de pesos.

La encargada de "las mentiras de la semana" mostró una tabla con los números ganadores de hospitales, las entidades, el monto, la fuente de financiamiento y la fecha de transferencia.

Acusó que estas notas buscan desanimar la participación de la gente en el sorteo que anunció López Obrador para el 15 de septiembre y así ayudar a deportistas mexicanos que participaron en las Olimpiadas Tokio 2020 y en los Juegos Paralímpicos.

Al respecto, la periodista Azucena Uresti indicó en redes sociales que los datos exhibidos por García Vilchis no prueban que los hospitales y escuelas recibieron el premio de 20 millones de pesos del sorteo del Avión Presidencial.

Uresti solicitó a Elizabeth Gracía Vilchis y a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, los recibos de los depósitos con fechas para cada uno de los ganadores "pues hasta hoy no hemos recibido respuesta a esta petición".

Cabe señalar que la nota de EL UNIVERSAL que exhibió Elizabeth García Vilchis es de septiembre del año pasado e informa que el director del Hospital del ISSSTE Tampico, Luis Miguel Rodríguez González, confirmó en ese entonces que esa institución de salud había ganado uno de los cachitos de la Lotería Nacional Mexicana, equivalente a 20 millones de pesos.

La nota del 2020 informa también que "uno de 38 mil 887 boletos del sorteo del Avión Presidencial donados a la Secretaría de Salud de Sinaloa, con el número 5943830, el cual fue entregado en un paquete al Hospital Integral del municipio de San Ignacio, resultó premiado con 20 millones de pesos".

El texto del 16 de septiembre de 2020 refiere también que la titular de la agencia de la Lotería Nacional en Pachuca, Norma Duarte Buitrón, confirmó que uno de los premios de 20 millones de pesos se vendió en Hidalgo y correspondió al primer lote de 50 enteros que fueron enviados; además que otro hospital de Morelos obtuvo uno de los premios.