Piden apoyo para reponer autos siniestrados tras detención de Ovidio

A-AA+

El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dijo que hasta el momento veinticinco personas han presentado solicitud de apoyos económicos para reponer las pérdidas de sus vehículos que fueron despojados y siniestrados durante los actos violentos del "Jueves Negro".

Señaló que la semana pasada se emitieron los lineamientos para que ciudadanos que fueron despojados de sus unidades, las cuales no contaban con seguros de siniestro o robos, las primeras 25 personas ya presentaron sus solicitudes de apoyos.

Durante la conferencia semanal, el ejecutivo estatal expuso que estima que por lo menos un 25 por ciento de las poco más de 300 denuncias de despojos y robos de vehículos durante los sucesos derivados del "Jueves Negro", sus dueños no tienen aseguradas las unidades.

Estimó que esta reparación de daños representará una erogación de cerca de 20 millones de pesos, puesto que el tope de la ayuda es de 200 mil pesos, solo para los que no tienen aseguradas las unidades y sufrieron daños totales.