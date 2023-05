Piden ayuda para sepultar cuerpos de bebés que no han sido reclamados

A-AA+

"Florecita", el "Bebé de Huehuetoca" y el "Nene del Águila", son tres pequeños encontrados muertos en terrenos baldíos y otra dentro de una caja de cartón en distintos puntos del Estado de México, que aún no han sido reclamados por sus padres o familiares y al pasar varios meses de sus hallazgos estarían en riesgo de ir a la fosa común, señaló la activista Frida Guerrera.

Por ello solicitó apoyo a los administradores del cementerio Parque Memorial permitan, igual que ya sucedió con otros seis bebés sepultados, poder inhumar estos otros tres pequeños, apuntó la activista de "Siguiendo Tus Huellas", quien durante los últimos años se ha dedicado a buscar la identidad de niños y niñas que han aparecido muertos en calles del país, especialmente del Estado de México.

Los bebés que nadie reconoce

"Florecita" es una bebé de entre dos a cuatro meses de edad cuyo cuerpecito sin vida fue encontrado dentro de una caja de cartón en la calle General Gumersindo Enríquez en la colonia Valle Verde, en Toluca, capital del Estado de México, el 29 de octubre del 2022.

Estaba envuelta en un pedazo de tela de color blanco y un fragmento de cobija a cuadros de colores verde, rosa, blanco y amarillo; llevaba un gorro rosa con una flor estampada al frente; vestía una chamarrita color verde agua con botones blancos y un oso; así como un pantalón tipo mallón azul con vivos en blanco y tines blancos con gris, señaló Frida Guerrera.

La artista forense Alejandra Arce realizó retratos a lápiz de los rostros de los tres bebés, para difundir su imagen y poder ubicar a sus padres o familiares de estas tres víctimas y darles identidad, afirmó Frida Guerrera.

"El Nene del Águila"

"El Nene del Águila" fue encontrado el 8 de febrero de este año en la avenida Lechería Texcoco en las inmediaciones de Chapingo, en Texcoco, quien tenía una edad de entre 3 a 5 años de edad y vestía una playera negra con la figura de un águila en color amarillo y las letras "NY".

"Bebé de Huehuetoca"

En tanto que el "Bebé de Huehuetoca", fue localizado por vecinos el 23 de enero de este año semienterrado con su cabecita inclinada sobre la tierra, en un terreno baldío cerca de la calle Túnez en El Dorado, muy cerca de las vías del ferrocarril en Huehuetoca, quien tendría una edad de entre 1 y 2 años.

Buscan que restos de pequeños no lleguen a la fosa común

Estos niños al pasar los meses sin ser reconocidos podrían irse a la fosa común, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) ya no cuenta con dinero para sepultarlos, indicó Frida Guerrera quien pidió apoyo a los administradores del cementerio privado Parque Memorial, ubicado en la zona de los Cipreses en Naucalpan, para poder inhumarlos, toda vez que en este cementerio ya están los cuerpos de otros seis menores que también han aparecido muertos en diversos puntos del territorio mexiquense.