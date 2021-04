Piden contundencia a Sheinbaum para retirar venta de marihuana cerca del Senado

El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, advirtió que ha faltado "contundencia" de las autoridades para retirar el plantón y la vendimia de marihuana del parque Luis Pasteur, en las inmediaciones de la Cámara Alta.

En entrevista, el legislador informó que se reunió hace unos días con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para insistirle en la necesidad de que se actúe para liberar ese espacio, y aunque reconoció que la gobernante se ha aplicado, "hace falta todavía la contundencia para que este espacio quede libre de quienes consumen el cannabis".

Detalló que durante su reunión con Sheinbaum, le pidió "que pudiera tener una agenda prioritaria, sobre todo porque es una avenida muy transitada, no solamente por vehículos sino por muchas familias. Se ha vuelto un área de tolerancia, que en principio fue una manifestación para sacar adelante la regulación de la marihuana; nosotros como Senado cumplimos.

"Sin embargo, se ve ya como una especie de vendimias de todo tipo de drogas, y creo que eso da una mala imagen, tanto a la vía pública como a la propia institución", subrayó el senador Ramírez Aguilar.

El presidente de la Mesa Directiva aclaró que el Senado no ha solicitado el uso de la fuerza pública, sino hacer política y que el gobierno capitalino trabaje para que se quite a los integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano y otras personas que se mantienen afuera del inmueble de Reforma e Insurgentes, quienes anunciaron la realización de un "fumatón" a partir de este martes.

2Ya han levantado varios stands; creo que también han avanzado. Espero que les demos estos días, y veremos el resultado; si no, seguiremos insistiendo", apuntó el legislador.