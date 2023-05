Piden en Reynosa regreso de Semáforo de Alerta por inseguridad

A-AA+

REYNOSA, Tamps., mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, aseguró que analizará con la mesa de seguridad la posibilidad de que regrese el semáforo de alerta para situaciones de riesgo.

Este semáforo se implementó en el año 2010 y 2015 cuando se intensificaron persecuciones y balaceras en la región.

Por medio de este mecanismo, los ciudadanos se enteraban en redes sociales de cualquier situación de riesgo y las zonas que debían evitar para evitar el peligro.

La última publicación de la Vocería de Seguridad, encargada del Semáforo fue el 27 de diciembre del 2020.

Durante la conferencia semanal matutina "Buenos días, Reynosa", se le cuestionó al alcalde sobre la petición de la ciudadanía para que el semáforo regrese y emita alertas de inseguridad.

Carlos Peña Ortiz indicó que, aunque en Reynosa no se están viviendo los hechos violentos que se registran en Matamoros, analizará el regreso del semáforo.

Pidió que se verifique la información que circula en redes sociales para no causar pánico entre la población, con datos que no son verdaderos.

"Hay enfrentamientos por ejemplo en la carretera Monterrey-Reynosa y hacen pensar que el evento fue en Nuevo León, pero en realidad pasó a dos o tres horas de aquí, se debe ser muy específicos porque se da una mala imagen del municipio".