Piden indagar desde Luis Echeverría

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, integrantes del Comité del 68 pidieron a las autoridades investigar a todas las personas que ocuparon un cargo público desde el sexenio del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

Los sobrevivientes de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y activistas sociales consideraron que la Fiscalía General de la República (FGR) se debe remontar a la década de los 60 y 70 para realizar sus indagatorias, pues, a su parecer, desde ese momento funcionarios públicos participaron en la comisión de crímenes en agravio de los mexicanos.

"Para el enjuiciamiento a los expresidentes necesitamos que no solo sea por corrupción, necesitamos que sean enjuiciados todos los expresidentes que hayan agraviado a la sociedad mexicana, no solamente los últimos cinco mandatarios [que] cometieron delitos y bajezas", arguyó Dolifet Antúnez, integrante del Comité del 68.

En el marco del 52 aniversario de la masacre en Tlatelolco, Dolifet Antúnez alegó que Luis Echeverría pudo haber participado en ese crimen calificado como "genocidio", ya que en ese momento era secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz.

"Es fundamental que se haga justicia, el delito de genocidio no prescribe, eso quiere decir que se puede castigar sin importar el lugar o el tiempo en el que se cometió. Echeverría continúa vivo y, de acuerdo con la cadena de mando, él sería el principal responsable de la matanza de estudiantes", expresó Dolifet Antúnez en entrevista con EL UNIVERSAL.

El Comité del 68 lanzó su petición para investigar a más exmandatarios durante las actividades político-culturales que este viernes realizó en la plaza de las Tres Culturas.

En esta ocasión los manifestantes no hicieron su movilización anual por los hechos del 2 octubre para prevenir contagios por Covid-19; sin embargo, eso no impidió que hicieran un mitin, con concierto y performance e intervenciones artísticas.

Restauración de fiscalía especial

Más de cinco décadas después continúa el clamor de justicia de quienes sufrieron el ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que siguen pidiendo la investigación de todos los implicados en los hechos.

"Tenemos 52 años marchando, 52 años luchando, viviendo injusticias (...) y exigiendo que los gobiernos sean democráticos, sociales y piensen en el pueblo, no en ellos", aseveró durante la guardia de honor Guillermo Vázquez, uno de los sobrevivientes del ataque de ese 2 de octubre en la plaza de las Tres Culturas.

También pidió que se restaure la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), extinguida en 2007, o que se conforme una nueva institución que pueda intervenir en la investigación del crimen de 1968.

Los manifestantes celebraron que la Suprema Corte de Justicia haya aprobado la aplicación del juicio a expresidentes, pues consideraron que castigar a quienes cometieron delitos en décadas anteriores permitirá que se resuelvan los casos actuales.

Este viernes organizaciones sociales, colectivos de víctimas, activistas y sindicatos se unieron al Comité del 68 para exponer sus casos y denunciar la impunidad en la que persisten.

Aunque en esta ocasión no se convocó a una movilización, fueron cientos de personas las que se congregaron en la plaza de las Tres Culturas, mientras elementos de Protección Civil y de seguridad pública resguardaron la zona para evitar cualquier percance.