Piden información personal promotores de consulta popular

En mesas instaladas cerca de Palacio Nacional, en las que se promueve la consulta popular del próximo 1 de agosto para decidir si se juzga o no a expresidentes, solicitan a personas información y datos personales, como número de su credencial de elector, sección electoral, teléfono celular o fijo, así como nombre completo y dirección domiciliaria.

Los promotores aseguran que son firmas que está pidiendo el Instituto Nacional Electoral (INE) previo al día de la consulta, argumento que no tiene ningún sustento, puesto que el organismo autónomo ya decidió la viabilidad del ejercicio democrático e incluso ya distribuyó las boletas para la consulta que se realizará la próxima semana.

Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE, alertó que este hecho es totalmente ilegal y es materia para presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), además de que se corre el riesgo de robo de identidad.

Una docena de mujeres y hombres, en su mayoría jóvenes, instalaron en la calle Moneda tres mesas donde promueven la consulta a un costado del acceso de Palacio Nacional. Otra se ubica en la esquina entre el Templo Mayor y Moneda, y hay una más en la plancha del Zócalo, frente a la residencia del Presidente.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por estas mesas, donde constató que estas personas piden a los peatones que "pasen a firmar para la consulta".

A quienes acceden les solicitan que llenen una hoja titulada "Convencida(o) por la consulta popular", la cual tiene la leyenda: "#JuicioAExpresidentes. ¡Es la hora del pueblo!".

Debido a que no es claro el motivo de la instalación de estas mesas, algunos adultos mayores comentaron que por dejar su información ya votaron en la consulta, lo cual no es aclarado por quienes están en las mesas.

Cuando se les preguntó a los promotores de dónde eran, contestaron que de Morena.

"¿Están pidiendo credencial para lo de la consulta?", preguntó una mujer de la tercera edad al hombre de la mesa instalada en la calle de Moneda, a unos metros del acceso a Palacio Nacional.

"Sí, la clave electoral", respondió uno de los jóvenes.

"¿Por qué piden la clave electoral?", se le cuestionó.

"Son los requisitos que pide el INE. Vamos a ir a dejar el domingo estas firmas", explicó.

En la mesa, donde se ven carteles con la frase: "Juicio a expresidentes", también se observan docenas de hojas que, sin sellos o cualquier mínimo control de seguridad, contienen los datos personales de cientos de personas que a lo largo del día se acercaron a firmar.

Puede tratarse de un delito

Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que es absolutamente ilegal que personas estén pidiendo esta información, lo cual, indicó, podría constituir un delito electoral que podría ser denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

En entrevista con EL UNIVERSAL, Marco Antonio Baños Martínez recordó que se corre el riesgo de que esta información que se obtiene en estas mesas pueda ser utilizada indebidamente para robo de identidad.

"Es absolutamente ilegal que pidan estos datos de la credencial de elector, porque no hay ningún proceso hoy en día con el INE.

"El tema de la consulta únicamente puede ser difundida por el Instituto Nacional Electoral, ningún partido tiene facultades para hacer difusión de esta. Suena a algo ilegal", argumentó.