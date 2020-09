Piden que Zebadúa declare en caso de Rosario Robles

La defensa de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, busca que Emilio Zebadúa, actualmente prófugo de la justicia y quien fue su Oficial Mayor en dichas dependencias, declare en el juicio en su contra por el caso de la "Estafa Maestra".

De acuerdo con el escrito de contestación a la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), presentado por la defensa de Robles Berlanga ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la exfuncionaria insistió en que su caso se trata de una persecución política.

La defensa afirmó que su cliente no es responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos en Sedesol y Sedatu bajo el esquema de la "Estafa Maestra" y que no incurrió en ninguna omisión, como la acusó la FGR.

La fiscalía busca que Robles Berlanga sea condenada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pues no evitó el desvío millonario en Sedesol y Sedatu, pese a que tuvo conocimiento de diversas irregularidades, por lo que pidió imponerle hasta 20 años de prisión.

Tanto la acusación como la contestación de la misma serán presentadas de manera verbal ante el juez en audiencia intermedia el próximo 26 de octubre, ahí se definirán qué pruebas serán desahogadas en juicio.

Por ello, entre las pruebas que Robles Berlanga ofreció está el testimonio de más de 10 exfuncionarios públicos que estuvieron bajo su mando, entre los que destacan son: Zebadúa, José Antolino Orozco Martínez y Marcos Salvador Ibarra Infante, quienes son testigos clave de la FGR.

Con las documentales marcadas con los números 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Robles Berlanga busca acreditar que Zebadúa fue citado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en diversas ocasiones para audiencias sobre las observaciones realizadas en sus revisiones.

De este modo, la defensa de Robles señaló que Zebadúa formó parte del procedimiento administrativo de la ASF sobre las irregularidades que observó y que, incluso, según la documental 8, Robles le instruyó a atender los requerimientos de la auditoría, con lo que busca comprobar que no incurrió en omisiones.

De los 38 oficios que Robles ofreció como pruebas, destacó el acta entrega-recepción que firmó el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, cuando asumió el mando de la Sedesol.

En dicho documento, según los argumentos de Robles Berlanga, se le informó a Meade Kuribreña de las observaciones de la ASF que fueron solventadas y las que quedaban pendientes.

El oficio fue referido anteriormente durante la audiencia inicial ante el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien calificó el documento como una joya e incluso exhortó al Ministerio Público para que determine si investigará o no a Meade por no cumplir con su obligación como titular de Sedesol.

Robles ofreció el testimonio de Juan Carlos Lastiri, exsubsecretario de Sedesol, así como pruebas periciales en contaduría y administración pública.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la ASF presentó un escrito en el que ofreció las mismas pruebas que la FGR, pero que añadió testimonios de funcionarios del organismo.