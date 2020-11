Piden quitar de plataformas digitales "productos milagro" anti-Covid

Cuando un evento de las dimensiones del Covid-19 sucede en el mundo siempre aparecen lo que quieren aprovecharse de la situación y comienzan a generar noticias falsas. Las redes sociales han trabajado mucho para tratar de detener la desinformación. Sin embargo, no siempre se pone atención a otro peligro en línea, las empresas que venden productos falsos y aprovechan las grandes plataformas de comercio electrónico.

Considerando lo anterior es que los legisladores europeos están presionando a las principales empresas de ventas en línea a compartir más datos entre sí como una herramienta para luchar contra los comerciantes deshonestos que se dirigen a los consumidores con estafas relacionadas con el coronavirus.

Como ejemplo de los riesgos que los anuncios engañosos han traído se puede mencionar que las plataformas de internet se han inundado con anuncios sobre equipos de protección personal de calidad desconocida o dudosa, y otras ofertas relacionadas con la protección ante el virus, incluso después de que algunas autoridades prohibieron dicha publicidad.

Aunque ya existen reglas para evitar que los consumidores sean estafados a través de "productos milagro", en este caso existe una preocupación mayor pues existe un riesgo real de daño si las personas compran un producto que no ofrece la protección que se necesitan contra la exposición al virus, además de que también se les puede llegar a promocionar una cura falsa para Covid-19 cuando esta no existe.

Es por ello que, en una declaración, Didier Reynders, el comisionado de justicia de la Unión Europea, dijo: "Sabemos por nuestra experiencia anterior que los estafadores ven esta pandemia como una oportunidad para engañar a los consumidores europeos. También sabemos que trabajar con las principales plataformas en línea es vital para proteger a los consumidores de sus prácticas ilegales. Hoy animé a las plataformas a unir fuerzas y participar en un intercambio entre pares para fortalecer aún más su respuesta. Necesitamos ser aún más ágiles durante la segunda ola que actualmente golpea a Europa".

La Comisión dijo que Reynders se reunió este jueves con 11 plataformas en línea, incluidas Amazon, Alibaba / AliExpress, eBay, Facebook, Google, Microsoft / Bing y Verizon Media / Yahoo para discutir nuevas tendencias y prácticas comerciales vinculadas a la pandemia y presionar a las empresas de tecnología para que hagan más para evitar una nueva ola de estafas de Covid-19.

Son conscientes de los riesgos

En marzo de este año, las autoridades de protección al consumidor de los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron una posición común sobre el tema y han estado en contacto regular con las plataformas mencionadas para presionar por una respuesta coordinada a la amenaza que representan las estafas de coronavirus.

La Comisión afirma que la acción ha dado lugar a que las plataformas informaran sobre la eliminación de "cientos de millones" de ofertas y anuncios ilegales. También asegura que han confirmado "una disminución constante" en los nuevos listados relacionados con el coronavirus. Aun así, están trabajando en regulaciones más estrictas sobre lo que venden las plataformas de comercio electrónico.

De hecho, el próximo mes, los legisladores regionales propondrán actualizaciones a las reglas de comercio electrónico existentes. Al respecto, en un discurso dado la semana pasada, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager, quien encabeza la política digital del bloque, dijo que la Ley de Servicios Digitales (DSA) requerirá que las plataformas asuman más responsabilidad para lidiar con el contenido ilegal y los productos peligrosos, incluso mediante la estandarización de los procesos para denunciar delitos, contenido y tramitación de quejas relacionadas con los anuncios.

Un segundo paquete legislativo que, de acuerdo con el medio TechCrunch se entregará el próximo mes, introducirá reglas adicionales para un subconjunto de plataformas que se considera tienen una posición dominante en el mercado. Esto podría incluir requisitos para que los datos estén disponibles para los rivales, con el objetivo de fomentar la competencia en los mercados digitales. Al mismo tiempo, la Comisión ha estado presionando para que las plataformas de redes sociales se abran sobre lo que describió en junio como una "infodemia" de coronavirus, en un intento por acabar con la desinformación relacionada con Covid-19.

Sobre el tema Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, dijo en un comunicado: "La propagación viral de desinformación relacionada con la pandemia pone en riesgo la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. Necesitamos una colaboración aún más fuerte con las plataformas en línea en las próximas semanas para combatir la desinformación de manera efectiva".