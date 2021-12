Piden recuperar espacios controlados por el crimen

Al reflexionar acerca de que es posible un México distinto y mejor, Cuauhtémoc Cárdenas llamó al Estado a recuperar los espacios que han sido controlados por el crimen organizado y que implemente y expanda proyectos productivos para la sociedad.

"En condiciones actuales, crecimiento y paz social demandan que el Estado se apodere y rescate territorios y actividades que hoy controla y en los que impera la delincuencia. Es necesario que su presencia se imponga mediante la implantación y expansión de proyectos productivos y así desplazar esos graves cánceres, porque si social e institucionalmente existe un vacío en el territorio que no ocupa el Estado, alguien lo va a ocupar", señaló.

Durante la presentación del libro Coordenadas para el debate del desarrollo, en la UNAM, enfatizó que para revertir las condiciones actuales no es suficiente con responsabilizar a quienes tomaron las decisiones en el pasado, sino poner en práctica políticas públicas para superar estas condiciones, así como atender la debilidad del Estado.

"Debemos tomar conciencia que uno de nuestros grandes problemas, que se viene arrastrando desde muy atrás, es que hemos sido incapaces, Estado y sociedad, juntos y separados, de organizar con solidez la vigencia plena de un Estado de derecho y la participación democrática de la gente en la conducción de Estado, donde no se cuelen intereses desestabilizadores desde dentro y desde fuera, como lo ha conseguido el crimen organizado", puntualizó Cárdenas.

En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, manifestó que la publicación ofrece un análisis riguroso de las condiciones sociales del país, así como reflexiones y opciones para enfrentar las nuevas realidades económicas, sociales, humanas y ambientales que ha dejado la crisis por Covid-19.

"La obra es muestra de que la labor académica en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) y en la Universidad Nacional Autónoma de México es un verdadero crisol donde caben todas las ideologías y posturas, pero con rigor", comentó Graue Wiechers.