Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
Piden reubicar a escuelas por refinería

Villahermosa, Tab.- Padres de familia y alumnos de dos escuelas cercanas a la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, marcharon hasta estas instalaciones para exigir la reubicación de ambos planteles ante los riesgos ambientales que corren los estudiantes.

Los inconformes señalan que el jardín de niños "Agustín Melgar" y la primaria "Abías Domínguez Alejandro", ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, se encuentran a sólo cuatro metros de distancia de la refinería cuando las normas de la Secretaría de Educación Pública refieren que la distancia tendría que ser de 500 metros, razón por la cual piden a las autoridades estatales y federales reubicarlas.

"Estamos realizando una marcha pacífica a favor de la reubicación de nuestras escuelas, lo hacemos porque es un derecho para nuestros niños, lo hacemos por la cercanía que tienen nuestras escuelas de la refinería y de las promesas que nos hicieron al inicio de esta; nos dijeron que nos iban a reubicar y nos confiamos y creímos que iban a cumplir", señaló doña Ariadna Aranda.

En tanto, diversas organizaciones no gubernamentales hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que garanticen la integridad física de las madres y padres de familia de los planteles.

