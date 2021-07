Piden solicitar pruebas de Covid negativas a turistas en Los Cabos

Ante el repunte de Covid en Baja California Sur, especialmente en Los Cabos, ciudadanos de este destino turístico internacional han lanzado una iniciativa para recabar firmas demandando se exija una prueba PCR negativa a turistas para ingresar al destino.

La iniciativa, a través de la plataforma Change.org, lleva 5 mil 419 firmas de apoyo. En ella se solicita al gobernador Carlos Mendoza Davis que "blinden al estado con pruebas negativas de Covid".

"Señor gobernador, Carlos Mendoza Davis, señor secretario de Salud, Víctor George Flores, es hora de que tomen cartas necesarias ante la gravedad que estamos viviendo! Basta de proteger los intereses del Sector Hotelero, es hora de proteger a los ciudadanos de Baja California Sur", se lee en la exposición para firmar que inició Jessica Ann Olsen, residente de Los Cabos.

En la carta también se indica que se requieren de ciudadanos sanos y protegidos --dice-- para sacar adelante al destino.

"Si bien vivimos del turismo más claro no nos puede quedar, pero seguimos recibiendo a visitantes del mundo entero y al precio de la salud de nuestras familias".

En la iniciativa exponen que no es suficiente el comprobante de vacunación, pues no asegura inmunidad total contra el coronavirus, menos con la circulación en BCS de las cepas más agresivas, Delta, Gamma y Alfa.

"Usted que trabaja en el hotel, en el aeropuerto, en migración, en aduana, en los hospitales, en los supermercados, en transporte privado, público, en limpieza de casas, en recolección de basura, en restaurantes, bares, en barcos, en tours, en villas privadas, en mantenimiento de áreas, en oficinas de gobierno, en construcción, en sectores de hospitalidad, usted joven, usted madre y padre de familia, usted sustento económico de la familia, alcemos la voz para que el Gobierno del Estado y de México nos ayuden a proteger a nuestros seres queridos. Todos estamos interrelacionados de alguna manera", se lee.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, Jessica Ann Olsen, quien inició la petición, dijo que como trabajadora del sector turístico, está observando con preocupación que cada vez llegan más turistas y también aumentan los contagios.

"Estamos expuestos todos, compañeros de trabajo, vecinos, es preocupante que no estemos protegidos de cierta manera por el gobierno, que no les pidan una prueba negativa a covid como está ocurriendo en todo el mundo. Más lo es cuando uno mismo sabe que hay pasajeros que han dicho que incluso siendo positivos han viajado para acá. Es preocupante que no haya un control y por eso quisimos alzar la voz", comentó.

Refirió que el destino es muy atractivo y por ello "todo mundo quiere venir", pero se requiere que haya un mejor sistema de prevención, finalizó.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud en BCS, la entidad registra 2 mil 132 casos activos de Covid-19 y se ubica en el tercer lugar nacional con más casos activos. El municipio de Los Cabos lidera a nivel local, con mil 186 casos, le sigue La Paz, con 795 casos confirmados.