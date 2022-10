Piden tener vacunas contra viruela símica

A-AA+

Al señalar "inacción" del gobierno federal, la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó un punto de acuerdo, en conjunto con colectivos LGBT+, para que se adquieran y pongan a disposición de los grupos con mayor vulnerabilidad, vacunas contra la viruela símica.

En conferencia de prensa, acompañada por la senadora Josefina Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez mencionó un repunte de la viruela del mono entre agosto y septiembre, que al 26 de septiembre se habían identificado 3 mil 69 casos, de los cuales mil 627 habían sido confirmados positivos.

"Tal como sucedió con el Covid-19, en México parece haber un desdén pronunciado contra la vacunación, pero es precisamente la vacuna la que puede prevenir que los casos de viruela símica sean graves. En México no existe esfuerzo para asegurar la disponibilidad de vacunas y ni siquiera se están dando pasos concretos para contar con diagnósticos actualizados sobre los casos que en realidad hay en el país", indicó la senadora Gálvez.

Refirió que el punto de acuerdo presentado es para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, realicen acciones contra la viruela símica.

Gálvez anunció trabajos con senadores de otros grupos parlamentarios para que se busque, a nivel internacional, adquirir y poner a disposición de la población en mayor riesgo, "de manera urgente", dosis contra la viruela símica.

"Quiero que sepan que el doctor Hugo López-Gatell anunció ahora, en la reunión en la OPS, que México no va a comprar la vacuna, México no está en la lista de los países que van a ser asignadas vacunas", refirió la senadora de Acción Nacional.

Agregó que también se busca crear una estrategia de difusión que coadyuve a prevenir contagios, facilitar que las pruebas para detectar viruela símica puedan ser procesadas por laboratorios autorizados, adicionalmente al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Por su lado, la senadora Vázquez Mota llamó a ver el tema como "un reto" y "un problema grave de salud" porque ya hay casos de niñas, niños y gestantes con la viruela símica.

El activista Ro Banda denunció "inacción" del gobierno y problemas para que las personas puedan llegar a sus diagnósticos de manera oportuna por la "centralización" en el Indre.

El activista hizo un llamado a la prevención para empezar a contener a los grupos clave y otras poblaciones que puedan resultar vulneradas.

"La mejor vacuna contra la viruela símica es la vacuna contra la viruela símica", expresó el activista Alaín Pinzón.