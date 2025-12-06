logo pulso
Pieza clave del CJNG 'El Danone' arrestado en Cancún

Elementos del Grupo de Investigación de Quintana Roo lograron la detención de 'El Danone' en Cancún, acusado de coordinar actividades del CJNG en la zona norte de Quintana Roo

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 09:15 p.m.
A
CANCÚN, QR., diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo detuvieron en Cancún a Emilio Alejandro "N", identificado coloquialmente como "El Danone", por su probable relación con delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.

Su captura se realizó durante un operativo realizado en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Su detención se concretó —de acuerdo con la dependencia estatal— debido a trabajos de inteligencia y seguimiento.

Emilio Alejandro "N" —se dijo— es "una de las piezas centrales en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona norte de Quintana Roo".

Desde esa posición se le señala como presunto responsable de coordinar actividades en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.

También se le atribuye la dirección de acciones dentro del grupo denominado "Deltas: Operativa Jaguar", del cual en semanas recientes fueron aseguradas armas y equipo táctico con logotipos vinculados a esa agrupación.

Su detención ocurrió sobre la avenida José López Portillo, cerca del acceso al estacionamiento de un supermercado en la supermanzana 98 en esta ciudad.

Durante un recorrido de vigilancia, los agentes observaron a dos hombres en la parte trasera de un vehículo estacionado con la cajuela abierta.

Ambos intercambiaban bolsas de plástico transparentes que contenían marihuana. Al percatarse de la presencia de las autoridades, uno de ellos escapó corriendo, mientras que el otro permaneció en el lugar y fue sometido a revisión, según la versión oficial.

En la inspección se aseguraron los siguientes objetos: una mochila, 64 bolsas de plástico con marihuana; 23 bolsas con cristal y 19 bolsas con cocaína.

También se aseguró un arma corta marca Glock calibre 9 milímetros, un cargador, 12 cartuchos, un vehículo Kia Soul color gris, 300 mil pesos en billetes de diversas denominaciones y cuatro teléfonos celulares.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, donde se continuará con las investigaciones correspondientes.

